https://crimea.ria.ru/20261026/v-sevastopole-s-17-chasov-nachnut-snimat-ogranicheniya-energosnabzheniya-1160531058.html

Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства

Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства

Ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T14:27

2026-10-26T14:27

2026-10-26T14:29

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севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. 25 октября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров. В понедельник электричество в городе подается по графику "2 через 6".Он подчеркнул, город готов к приему мощности. Планируется, что уже во вторник транспорт заработает в штатном режиме.Развожаев отметил, что несмотря на ограничения в работе энергосистемы, отопительный сезон в Севастополе начался, в трети многоквартирных домов с центральным отоплением уже тепло. До пятницы планируется запустить все котельные города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения светаКритический рост нагрузок: в Ялте вводят веерные отключения светаВ Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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