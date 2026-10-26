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Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства
Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства
Ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T14:27
2026-10-26T14:29
михаил развожаев
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. 25 октября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров. В понедельник электричество в городе подается по графику "2 через 6".Он подчеркнул, город готов к приему мощности. Планируется, что уже во вторник транспорт заработает в штатном режиме.Развожаев отметил, что несмотря на ограничения в работе энергосистемы, отопительный сезон в Севастополе начался, в трети многоквартирных домов с центральным отоплением уже тепло. До пятницы планируется запустить все котельные города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения светаКритический рост нагрузок: в Ялте вводят веерные отключения светаВ Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды
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4.7
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Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства

В Севастополе во вторник планируется отменить график временных отключений света

14:27 26.10.2026 (обновлено: 14:29 26.10.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. 25 октября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров. В понедельник электричество в городе подается по графику "2 через 6".
"Ориентировочно с 17:00 сегодня начинаем постепенно снимать ограничения в энергосистеме Севастополя. Если не будет форс-мажоров, завтра график временных отключений будет снят полностью, и мы перейдем на нормальный режим работы", - написал губернатор.
Он подчеркнул, город готов к приему мощности. Планируется, что уже во вторник транспорт заработает в штатном режиме.
Развожаев отметил, что несмотря на ограничения в работе энергосистемы, отопительный сезон в Севастополе начался, в трети многоквартирных домов с центральным отоплением уже тепло. До пятницы планируется запустить все котельные города.
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