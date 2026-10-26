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В России выявлен завозной случай лихорадки Зика
В России выявлен завозной случай лихорадки Зика - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В России выявлен завозной случай лихорадки Зика
В России выявлен завозной случай лихорадки Зика. Заболевшая женщина вернулась в Москву с Бали, сообщили в Роспотребнадзоре РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T12:21
2026-10-26T12:21
2026-10-26T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В России выявлен завозной случай лихорадки Зика. Заболевшая женщина вернулась в Москву с Бали, сообщили в Роспотребнадзоре РФ.Заболевшую госпитализировали в инфекционный стационар. После исследования биоматериала, диагноз подтвердился, уточнили в ведомстве.Для России лихорадка Зика не является эндемичной. Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Риск распространения инфекции внутри страны исключен. Комары, обитающие на территории России, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок.В Роспотребнадзоре разработали отечественные тест-системы для оперативной диагностики лихорадки Зика, которые активно применяются для дифференциальной диагностики.Ранее оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной АфрикеИсключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за ЭболыВ России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
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здоровье, новости, роспотребнадзор, безопасность, здравоохранение в россии, вирусы, общество, в мире
В России выявлен завозной случай лихорадки Зика
Обнаружен завозной случай лихорадки Зика в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В России выявлен завозной случай лихорадки Зика. Заболевшая женщина вернулась в Москву с Бали, сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
"В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика. Заболевание выявлено в сентябре текущего года у женщины, вернувшейся с отдыха на острове Бали в Москву", - говорится в сообщении.
Заболевшую госпитализировали в инфекционный стационар. После исследования биоматериала, диагноз подтвердился, уточнили в ведомстве.
Для России лихорадка Зика не является эндемичной. Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Риск распространения инфекции внутри страны исключен. Комары, обитающие на территории России, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок.
"Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом, а также оценивает риски завоза инфекций с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", - подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре разработали отечественные тест-системы для оперативной диагностики лихорадки Зика, которые активно применяются для дифференциальной диагностики.
Ранее оспа обезьян подтвердилась
у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.
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