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В России выявлен завозной случай лихорадки Зика

В России выявлен завозной случай лихорадки Зика - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В России выявлен завозной случай лихорадки Зика

В России выявлен завозной случай лихорадки Зика. Заболевшая женщина вернулась в Москву с Бали, сообщили в Роспотребнадзоре РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T12:21

2026-10-26T12:21

2026-10-26T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В России выявлен завозной случай лихорадки Зика. Заболевшая женщина вернулась в Москву с Бали, сообщили в Роспотребнадзоре РФ.Заболевшую госпитализировали в инфекционный стационар. После исследования биоматериала, диагноз подтвердился, уточнили в ведомстве.Для России лихорадка Зика не является эндемичной. Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Риск распространения инфекции внутри страны исключен. Комары, обитающие на территории России, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок.В Роспотребнадзоре разработали отечественные тест-системы для оперативной диагностики лихорадки Зика, которые активно применяются для дифференциальной диагностики.Ранее оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной АфрикеИсключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за ЭболыВ России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, новости, роспотребнадзор, безопасность, здравоохранение в россии, вирусы, общество, в мире