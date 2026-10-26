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В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027 - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027
В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027 - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027
В России дополнительный период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - 2027 пройдет в сентябре 2027 года. Такие даты озвучили в Рособрнадзоре РФ, пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T12:09
2026-10-26T12:09
новости
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образование в крыму и севастополе
рособрнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В России дополнительный период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - 2027 пройдет в сентябре 2027 года. Такие даты озвучили в Рособрнадзоре РФ, пишет РИА Новости.Кроме того, дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ-2027 по выбору самого выпускника до поступления в вуз предлагается провести 8 и 9 июля.Отмечается, что данный документ пока является проектом, предстоит общественное обсуждение дат поведения экзаменов.Ранее сообщалось, что в 2027 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и математике будет содержат больше заданий, чем в 2026 году. В частности, увеличилось количество заданий по работе с историческим источником - три вместо двух. Количество заданий с высоким уровнем сложности при этом не изменилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корнямУчебники по духовно-нравственной культуре включили в федеральный переченьСтали известны даты проведения ВПР в школах
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РИА Новости Крым
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96
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новости, егэ, образование в крыму и севастополе, рособрнадзор, россия
В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027

Рособрнадзор назвал дополнительный период ЕГЭ-2027

12:09 26.10.2026
 
© Правительство СевастополяЕГЭ в Севастополе
ЕГЭ в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В России дополнительный период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - 2027 пройдет в сентябре 2027 года. Такие даты озвучили в Рособрнадзоре РФ, пишет РИА Новости.
"В соответствии с проектом проведение дополнительного периода ЕГЭ-2027 пройдет с 3 по 24 сентября", - говорится в сообщении.
Кроме того, дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ-2027 по выбору самого выпускника до поступления в вуз предлагается провести 8 и 9 июля.
Отмечается, что данный документ пока является проектом, предстоит общественное обсуждение дат поведения экзаменов.
Ранее сообщалось, что в 2027 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и математике будет содержат больше заданий, чем в 2026 году. В частности, увеличилось количество заданий по работе с историческим источником - три вместо двух. Количество заданий с высоким уровнем сложности при этом не изменилось.
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НовостиЕГЭОбразование в Крыму и СевастополеРособрнадзорРоссия
 
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