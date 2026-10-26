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В моде возрастные работники и дауншифтинг: что нового на рынке труда в РФ

В моде возрастные работники и дауншифтинг: что нового на рынке труда в РФ - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В моде возрастные работники и дауншифтинг: что нового на рынке труда в РФ

Самую многочисленную группу работающих россиян составляют сегодня люди 40–49 лет, при этом средний возраст граждан, занятых на рынке труда в РФ, вырос почти на... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T08:04

2026-10-26T08:04

2026-10-26T08:04

рынок труда

оксана волкина

трудоустройство

мнения

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Ситуация на рынке труда в России Ситуация на рынке труда в России audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Самую многочисленную группу работающих россиян составляют сегодня люди 40–49 лет, при этом средний возраст граждан, занятых на рынке труда в РФ, вырос почти на пять лет. Об этой и других тенденциях и их причинах в эфире "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По словам Волкиной, рынок труда в Крыму, как и в целом России, претерпевает сегодня серьезные трансформации.При этом доля занятых людей в возрасте 60 лет и старше, по данным Минтруда РФ, сегодня составляет 12%, и это больше, чем группа 23–30 летних (11%), которая раньше была самой востребованной, добавила она."То есть мы видим, что в целом тенденция, скажем так, к старению трудоспособного населения, старению занятых. Также выросло число работающих в возрасте 70 и более лет – за год почти на 6%", – уточнила гостья эфира.Причин тому, по словам Волкиной, несколько, и на первом месте – демография."Работников 60 плюс становится больше, потому что на рынок сейчас выходит самая малочисленная группа. Это те, кто был рожден в конце 1990-х – в начале 2000-х. А рождаемость тогда была на крайне низких показателях, поэтому, соответственно, их сейчас крайне мало", – пояснила специалист.Образовавшийся дефицит специалистов из числа молодых кадров обусловил пересмотр работодателями возрастных фильтров при приеме людей на работу, так что теперь работодатели пересматривают критерии и берут уже людей старшего поколения."Так что конкурентное преимущество есть у тех, кому сейчас 50 – 55+. Потому что это опыт, надежность, низкая текучесть", – отметила эксперт.Такие люди, по ее словам, не склонны резко вставать и хлопать дверью, в отличие от молодых. Они готовы быть более гибкими к требованиям работодателя. И в целом "жизненный цикл" сотрудника из числа людей старшего возраста дольше, чем молодых, часто склонных менять место работы, поделилась HR-специалист."Поэтому сегодня уже обычная ситуация, когда команды смешанные по возрастам, где руководитель – это человек 30 – 35-летний, а в подчинении у него люди 50–60 летнего возраста", – заметила спикер.На положение дел на рынке труда, безусловно, повлияли и пенсионная реформа, которой был повышен возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в России, и индексация пенсий работающим пенсионерам, добавила она.При этом желание людей более старшего возраста продолжать работать обусловлено не только стремлением к дополнительному заработку, но и возможностью трудиться в комфортных для них условиях и в удобном формате, выразила мнение Волкина."Есть неполный день, гибкий график, сменная работа, удаленка, проектная занятость. Для предпенсионеров и для пенсионеров это удобно. Раньше такого не было. Также улучшились условия в части охраны труда и эргономики рабочих мест, медосмотры проводятся за счет работодателя, нагрузка более гибкая и так далее", – перечислила собеседница.Кроме того, наблюдается тенденция, при которой специалисты высокого класса с большим опытом работы, попав под сокращение, выбирают своеобразный дауншифтинг, устраиваясь на вакансии низкоквалифицированных сотрудников, сказала Волкина.Есть здесь и обратная тенденция, отметает Волкина. Несмотря на то, что где-то людей увольняют, сокращают число вакансий, резюме становится все больше, а свободных рабочих мест все меньше, многие потерявшие высокооплачиваемую работу не спешат устраиваться на новую, где зарплаты существенно ниже, рассказала HR-специалист."Многие не соглашаются. У кого-то есть подушка безопасности финансовая, а кто-то предпочитает дауншифтинг. То есть сейчас такая тенденция – нехорошая, я считаю, – когда люди высокой квалификации, с опытом, идут в курьеры, в кладовщики, на какие-то подработки частичные", – сказала спикер.Поступая таким образом длительно, хорошие специалисты теряют свою квалификацию, так что потом вернуться на свой прежний высокий уровень сложно, как и найти достойную своего опыта и умений работу, выразила мнение Волкина"То есть сейчас вот такие тенденции. Рынок труда очень сложный, работу приходится искать много дольше, чем раньше", – подытожила эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму улучшилась ситуация на рынке трудаСевастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублейЗакон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму

https://crimea.ria.ru/20261025/v-krymu-otsenili-novyy-zakon-o-stazherakh-v-rossii-1160432094.html

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рынок труда, оксана волкина, трудоустройство, мнения