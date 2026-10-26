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В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО
В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО
В Латвии на граничащих с Российской Федерацией территориях стартовали учения Resolute Reforger-2026. Об этом сообщает агентство "LETA". РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T15:08
2026-10-26T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Латвии на граничащих с Российской Федерацией территориях стартовали учения Resolute Reforger-2026. Об этом сообщает агентство "LETA".Агентство со ссылкой на командование НАТО отмечает, что в учениях задействовано около одной тысячи единиц военной техники о около трех тысяч солдат.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске заявил, что страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, а руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границыПротивостояние России с Европой неизбежно, нужно быть к нему готовым - политологРаспятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение
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нато, латвия, прибалтика, учения, европейский союз (ес), россия, новости
В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО

В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО

15:08 26.10.2026
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Латвии на граничащих с Российской Федерацией территориях стартовали учения Resolute Reforger-2026. Об этом сообщает агентство "LETA".
Агентство со ссылкой на командование НАТО отмечает, что в учениях задействовано около одной тысячи единиц военной техники о около трех тысяч солдат.
"Военнослужащими будет отработано развертывание подразделений, организация снабжения, управление войсками, а также обеспечением связи. Программа Resolute Reforger предусматривает взаимодействие с вооруженными силами Латвии", - отмечает агентство.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске заявил, что страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, а руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов.
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НАТОЛатвияПрибалтикаУченияЕвропейский Союз (ЕС)РоссияНовости
 
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