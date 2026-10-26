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В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице
В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службах МВД республики и прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T17:09
2026-10-26T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службах МВД республики и прокуратуры Крыма.Авария произошла в понедельник днем возле села Русаковка. Предварительно, 42-летний водитель автомобиля Hyundai по неизвестным пока причинам выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в столб и опрокинулся, рассказали МВД.По информации МЧС Крыма, в салоне находились пять человек, в том числе двое детей (6-ти и 15-ти лет). Спасателям пришлось с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировать не только ребенка, но и женщину. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия аварии, добавили в пресс-службе прокуратуры. Ранее в понедельник сообщалось, что в Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионераДвое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимацииТрагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, белогорский район, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида
В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице

В Крыму в ДТП с опрокинувшимся авто пострадал 6-летний ребенок

17:09 26.10.2026 (обновлено: 17:12 26.10.2026)
 
© Прокуратура КрымаДТП в Белогорском районе Крыма
ДТП в Белогорском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службах МВД республики и прокуратуры Крыма.
Авария произошла в понедельник днем возле села Русаковка. Предварительно, 42-летний водитель автомобиля Hyundai по неизвестным пока причинам выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в столб и опрокинулся, рассказали МВД.

"В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир автомобиля. Он получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

По информации МЧС Крыма, в салоне находились пять человек, в том числе двое детей (6-ти и 15-ти лет). Спасателям пришлось с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировать не только ребенка, но и женщину.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия аварии, добавили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаБелогорский районДТП в Крыму и СевастополеТрасса Таврида
 
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