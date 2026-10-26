https://crimea.ria.ru/20261026/v-krymu-11-letniy-malchik-na-skutere-sbil-pensionera-1160526149.html

В Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионера

В Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионера - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионера

В Кировском районе Крыма проводится проверка обстоятельств ДТП с участием 11-летнего водителя электроскутера, который наехал на пенсионера. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T12:40

2026-10-26T12:40

2026-10-26T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма проводится проверка обстоятельств ДТП с участием 11-летнего водителя электроскутера, который наехал на пенсионера. Об этом сообщили в республиканской полиции.По предварительным данным, 25 октября около 17:45 в Старом Крыму, несовершеннолетний 2015 года рождения, управляя электроскутером марки "KUGOO" наехал на пешехода 1951 года рождения, который шел в попутном направлении. ДТП произошло на улице Ленина.Также правоохранители проводят оценку действий родителей несовершеннолетнего.Установление обстоятельств аварии в Кировском районе контролирует прокуратура."По данному факту организована проверка, в том числе в части допуска малолетнего к управлению электроскутером", - отметили в прокуратуре РК.Ранее сообщалось, что ночью в Сочи скутер влетел в припаркованный автобус. Водитель скутера погиб на месте, еще одна девушка получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклыМашина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в деревоВ Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, дтп, дети, прокуратура республики крым, новости крыма