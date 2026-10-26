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В Евпатории стартует отопительный сезон - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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В Евпатории стартует отопительный сезон
В Евпатории стартует отопительный сезон - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Евпатории стартует отопительный сезон
В Евпатории с понедельника, 26 октября, начнут подавать тепло в детские сады, также на этой неделе отопление включат в жилых домах. Об этом проинформировал глав РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T10:57
2026-10-26T10:57
отопление
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
евпатория
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории с понедельника, 26 октября, начнут подавать тепло в детские сады, также на этой неделе отопление включат в жилых домах. Об этом проинформировал глав администрации города Виталий Оганесян по итогам аппаратного совещания."Сегодня начинаем поочередно подавать тепло в детские сады муниципалитета. В среду планируем приступить к подключению жилищного фонда", - написал он в своем канале в МАКС.По словам градоначальника, процесс подключения тепла поэтапный и займет несколько дней.В Феодосии для объектов жилищного отопительный сезон стартует 29 октября с 8.00. В Симферополе уже начали подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начинается 26 октября. В Алуште с 20 октября запустили отопление на объектах социальной сферы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в КрымуКогда стартует отопительный сезон в СевастополеКотельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зиме
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РИА Новости Крым
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96
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В Евпатории стартует отопительный сезон

В Евпатории с 26 октября начнут подавать тепло в детские сады

10:57 26.10.2026
 
© Александр ЮрьевЕвпатория
Евпатория
© Александр Юрьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории с понедельника, 26 октября, начнут подавать тепло в детские сады, также на этой неделе отопление включат в жилых домах. Об этом проинформировал глав администрации города Виталий Оганесян по итогам аппаратного совещания.
"Сегодня начинаем поочередно подавать тепло в детские сады муниципалитета. В среду планируем приступить к подключению жилищного фонда", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам градоначальника, процесс подключения тепла поэтапный и займет несколько дней.
В Феодосии для объектов жилищного отопительный сезон стартует 29 октября с 8.00. В Симферополе уже начали подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начинается 26 октября. В Алуште с 20 октября запустили отопление на объектах социальной сферы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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