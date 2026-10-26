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В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"
В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"
ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором из Ростова-на-Дону в Москву ехали футболисты "Локомотива". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T13:07
2026-10-26T13:07
воронежская область
новости
происшествия
футбол
атаки всу
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором из Ростова-на-Дону в Москву ехали футболисты "Локомотива". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. В результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок.Уточняется, что вражеские БПЛА атаковали состав на четыре вагона дальше того, где находились футболисты, которые возвращались в столицу после игры. Врачи команды помогали раненым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены, сообщала ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов в Воронежской области восстановили – 18 задерживаютсяДва поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской областиЗа ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России
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РИА Новости Крым
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96
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воронежская область, новости, происшествия, футбол, атаки всу, поезд
В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"

В атакованном ВСУ поезде Анапа-Москва ехали футболисты "Локомотива"

13:07 26.10.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором из Ростова-на-Дону в Москву ехали футболисты "Локомотива". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. В результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок.

"По поезду, где ехал "Локомотив", ударил беспилотник. В поезде есть пять пострадавших, один в тяжелом состоянии", – сказано в сообщении.

Уточняется, что вражеские БПЛА атаковали состав на четыре вагона дальше того, где находились футболисты, которые возвращались в столицу после игры. Врачи команды помогали раненым.
"Команда сейчас направляется в Москву на автобусе", – проинформировали в ФК.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены, сообщала ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
09:37
БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
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Воронежская областьНовостиПроисшествияФутболАтаки ВСУПоезд
 
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