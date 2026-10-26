https://crimea.ria.ru/20261026/v-atakovannom-vsu-poezde-ekhali-futbolisty-lokomotiva-1160527238.html

В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"

В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива" - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"

ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором из Ростова-на-Дону в Москву ехали футболисты "Локомотива". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T13:07

2026-10-26T13:07

2026-10-26T13:07

воронежская область

новости

происшествия

футбол

атаки всу

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором из Ростова-на-Дону в Москву ехали футболисты "Локомотива". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. В результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок.Уточняется, что вражеские БПЛА атаковали состав на четыре вагона дальше того, где находились футболисты, которые возвращались в столицу после игры. Врачи команды помогали раненым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены, сообщала ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов в Воронежской области восстановили – 18 задерживаютсяДва поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской областиЗа ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России

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воронежская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, новости, происшествия, футбол, атаки всу, поезд