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Украина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Украина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры
Украина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Украина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры
На Украине в ночь на понедельник поражены объекты энергетики, склады с военными грузами и портовая инфраструктура. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T08:25
2026-10-26T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. На Украине в ночь на понедельник поражены объекты энергетики, склады с военными грузами и портовая инфраструктура. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Харьковской области поражены склад хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также комплектующих к ним в н.п. Ольшаны; электроподстанция ПС-330 "Залютино" в г. Харькове, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины.В Хмельницкой области - электроподстанция ПС-330 в г. Каменце-Подольском, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры.В Одесской области - объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск, а также четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для ВСУ.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтоженаАрмия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по УкраинеУкраина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях
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удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, украина
Украина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры

На Украина российские беспилотники поразили объекты энергетики и логистические центры

08:25 26.10.2026 (обновлено: 08:26 26.10.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. На Украине в ночь на понедельник поражены объекты энергетики, склады с военными грузами и портовая инфраструктура. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В Харьковской области поражены склад хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также комплектующих к ним в н.п. Ольшаны; электроподстанция ПС-330 "Залютино" в г. Харькове, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
В Хмельницкой области - электроподстанция ПС-330 в г. Каменце-Подольском, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры.
В Одесской области - объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск, а также четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для ВСУ.
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ.
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