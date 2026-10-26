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Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ
Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ
В Крым на республиканские соревнования по плаванию на Кубок главы республики прибыли пловцы из Севастополя и Запорожской области. Об этом сообщил руководитель... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T17:50
2026-10-26T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крым на республиканские соревнования по плаванию на Кубок главы республики прибыли пловцы из Севастополя и Запорожской области. Об этом сообщил руководитель региона Сергей Аксенов.По словам Аксенова, для всех участников соревнований плавание – это больше, чем увлечение. Это серьезный труд, постоянные напряженные тренировки и во многом образ жизни.Также глава республики поблагодарил Федерацию водных видов спорта России за поддержку пловцов, за содействие в проведении соревнований такого уровня и вклад в популяризацию водных видов спорта.Ранее сообщалось, что российские пловцы взяли три золота и три бронзы на Кубке мира в Астане. Россияне выступили на соревнованиях с национальной символикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спортаРоссийские пловцы взяли семь медалей на Кубке мираРоссийский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира
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крым, новости крыма, спорт, плавание, запорожская область, севастополь, сергей аксенов
Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ

В Крым на соревнования прибыли пловцы из Севастополя и Запорожской области

17:50 26.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкПлавание в бассейне
Плавание в бассейне - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крым на республиканские соревнования по плаванию на Кубок главы республики прибыли пловцы из Севастополя и Запорожской области. Об этом сообщил руководитель региона Сергей Аксенов.
"В эти дни на базе Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта имени Маргаритова Виктора Сергеевича проходят республиканские соревнования по плаванию на Кубок Главы Республики Крым, объединившие команды спортивных школ и клубов из Республики Крым, Запорожской области и города Севастополя", - написал он в МАКС.
По словам Аксенова, для всех участников соревнований плавание – это больше, чем увлечение. Это серьезный труд, постоянные напряженные тренировки и во многом образ жизни.
Также глава республики поблагодарил Федерацию водных видов спорта России за поддержку пловцов, за содействие в проведении соревнований такого уровня и вклад в популяризацию водных видов спорта.
"Органы власти республики, со своей стороны, продолжат оказывать крымским спортсменам необходимую помощь, прежде всего, в части приобретения экипировки и организации поездок на различные состязания", - заверил он.
Ранее сообщалось, что российские пловцы взяли три золота и три бронзы на Кубке мира в Астане. Россияне выступили на соревнованиях с национальной символикой.
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КрымНовости КрымаСпортПлаваниеЗапорожская областьСевастопольСергей Аксенов
 
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