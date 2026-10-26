https://crimea.ria.ru/20261026/sorevnovaniya-po-plavaniyu-obedinili-v-krymu-komandy-iz-raznykh-regionov-rf-1160536180.html

Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ

Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ

В Крым на республиканские соревнования по плаванию на Кубок главы республики прибыли пловцы из Севастополя и Запорожской области. Об этом сообщил руководитель... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T17:50

2026-10-26T17:50

2026-10-26T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крым на республиканские соревнования по плаванию на Кубок главы республики прибыли пловцы из Севастополя и Запорожской области. Об этом сообщил руководитель региона Сергей Аксенов.По словам Аксенова, для всех участников соревнований плавание – это больше, чем увлечение. Это серьезный труд, постоянные напряженные тренировки и во многом образ жизни.Также глава республики поблагодарил Федерацию водных видов спорта России за поддержку пловцов, за содействие в проведении соревнований такого уровня и вклад в популяризацию водных видов спорта.Ранее сообщалось, что российские пловцы взяли три золота и три бронзы на Кубке мира в Астане. Россияне выступили на соревнованиях с национальной символикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсмены России получили право на флаг и гимн в 24 видах спортаРоссийские пловцы взяли семь медалей на Кубке мираРоссийский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, спорт, плавание, запорожская область, севастополь, сергей аксенов