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Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах"
Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах"
В Свердловской области локализовали пожар после схода грузового поезда с вагонами с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T08:17
2026-10-26T08:17
2026-10-26T08:17
свердловская область
поезд
происшествия
пожар
железная дорога
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Свердловской области локализовали пожар после схода грузового поезда с вагонами с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.Ночью в понедельник, 26 октября, 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Макарцево – Седельниково в Свердловской области. Загорелись 7 цистерн. Сообщалось, что пострадавших нет.На месте специалисты расцепили горящие вагоны и отбуксировали их на безопасное расстояние.Всего на месте происшествия работают 106 человек и 31 единица техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
свердловская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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свердловская область, поезд, происшествия, пожар, железная дорога, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах"
В Свердловской области после схода вагонов локализовали пожар на площади 1500 кв. метров