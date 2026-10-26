https://crimea.ria.ru/20261026/skhod-vagonov-v-sverdlovskoy-oblasti-pozhar-lokalizovali-na-1500-kvadratakh-1160519127.html

Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах"

Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах" - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах"

В Свердловской области локализовали пожар после схода грузового поезда с вагонами с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T08:17

2026-10-26T08:17

2026-10-26T08:17

свердловская область

поезд

происшествия

пожар

железная дорога

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Свердловской области локализовали пожар после схода грузового поезда с вагонами с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.Ночью в понедельник, 26 октября, 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Макарцево – Седельниково в Свердловской области. Загорелись 7 цистерн. Сообщалось, что пострадавших нет.На месте специалисты расцепили горящие вагоны и отбуксировали их на безопасное расстояние.Всего на месте происшествия работают 106 человек и 31 единица техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, поезд, происшествия, пожар, железная дорога, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)