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Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах"
Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах"
В Свердловской области локализовали пожар после схода грузового поезда с вагонами с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T08:17
2026-10-26T08:17
свердловская область
поезд
происшествия
пожар
железная дорога
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Свердловской области локализовали пожар после схода грузового поезда с вагонами с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.Ночью в понедельник, 26 октября, 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Макарцево – Седельниково в Свердловской области. Загорелись 7 цистерн. Сообщалось, что пострадавших нет.На месте специалисты расцепили горящие вагоны и отбуксировали их на безопасное расстояние.Всего на месте происшествия работают 106 человек и 31 единица техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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свердловская область, поезд, происшествия, пожар, железная дорога, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Сход вагонов в Свердловской области: пожар локализовали на 1500 "квадратах"

В Свердловской области после схода вагонов локализовали пожар на площади 1500 кв. метров

08:17 26.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Свердловской области локализовали пожар после схода грузового поезда с вагонами с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Ночью в понедельник, 26 октября, 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Макарцево – Седельниково в Свердловской области. Загорелись 7 цистерн. Сообщалось, что пострадавших нет.
"Произведена локализация пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
На месте специалисты расцепили горящие вагоны и отбуксировали их на безопасное расстояние.
Всего на месте происшествия работают 106 человек и 31 единица техники.
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Свердловская областьПоездПроисшествияПожарЖелезная дорогаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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