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СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область
СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область - РИА Новости Крым, 26.10.2026
СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T11:52
2026-10-26T11:55
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
атаки всу
воронежская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе ударам подвергся пассажирский поезд в пригороде Воронежа. В результате преступления погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на территорию Воронежской области", – сообщила Петренко.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов в Воронежской области восстановили – 18 задерживаютсяАтака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены домаВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
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РИА Новости Крым
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теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, воронежская область, происшествия, новости
СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область

По факту атаки ВСУ на Воронежскую область возбуждено дело о теракте

11:52 26.10.2026 (обновлено: 11:55 26.10.2026)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе ударам подвергся пассажирский поезд в пригороде Воронежа. В результате преступления погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на территорию Воронежской области", – сообщила Петренко.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.
Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщали ранее в Минобороны РФ.
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ТерактСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Атаки ВСУВоронежская областьПроисшествияНовости
 
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