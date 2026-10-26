https://crimea.ria.ru/20261026/sk-vozbudil-delo-o-terakte-po-faktu-ataki-vsu-na-voronezhskuyu-oblast-1160524554.html

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область - РИА Новости Крым, 26.10.2026

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T11:52

2026-10-26T11:52

2026-10-26T11:55

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

атаки всу

воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе ударам подвергся пассажирский поезд в пригороде Воронежа. В результате преступления погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на территорию Воронежской области", – сообщила Петренко.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов в Воронежской области восстановили – 18 задерживаютсяАтака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены домаВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания

воронежская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, воронежская область, происшествия, новости