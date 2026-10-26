https://crimea.ria.ru/20261026/rossiyskie-voyska-osvobodili-obschee-v-zaporozhskoy-oblasti-1160524922.html

Российские войска освободили Общее в Запорожской области

Российские войска освободили Общее в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Российские войска освободили Общее в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T12:14

2026-10-26T12:14

2026-10-26T12:14

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее сообщалось, что российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВООсвобожден еще один населенный пункт в Запорожской областиВ Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, запорожская область