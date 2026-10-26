Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Общее в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261026/rossiyskie-voyska-osvobodili-obschee-v-zaporozhskoy-oblasti-1160524922.html
Российские войска освободили Общее в Запорожской области
Российские войска освободили Общее в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Российские войска освободили Общее в Запорожской области
Российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T12:14
2026-10-26T12:14
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
запорожская область
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/15/1158684500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_249c2b8f908c189597dbf02af0b679c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее сообщалось, что российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВООсвобожден еще один населенный пункт в Запорожской областиВ Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/15/1158684500_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_07e59b61f1c7c5ae0b2980e80bb8c82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, запорожская область
Российские войска освободили Общее в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Общее в Запорожской области

12:14 26.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевое слаживание военнослужащих группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Общее Запорожской области", - говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВО
Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области
В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
15:08В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО
14:56В Ялте создают комиссии для оценки ущерба от подтоплений
14:39На Украине продлили мобилизацию и военное положение
14:27Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства
14:18Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда
14:0918 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки
13:44Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак
13:41Били вшестером: на Кубани вынесли приговоры по делу о двойном убийстве
13:25870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека"
13:07В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"
12:56Новости СВО: потери украинской армии за сутки
12:40В Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионера
12:32ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
12:21В России выявлен завозной случай лихорадки Зика
12:14Российские войска освободили Общее в Запорожской области
12:09В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027
12:02Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
11:52СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область
11:46Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
Лента новостейМолния