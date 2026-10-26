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Российские войска освободили Общее в Запорожской области
Российские войска освободили Общее в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Российские войска освободили Общее в Запорожской области
Российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T12:14
2026-10-26T12:14
2026-10-26T12:14
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее сообщалось, что российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВООсвобожден еще один населенный пункт в Запорожской областиВ Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, запорожская область
Российские войска освободили Общее в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Общее в Запорожской области