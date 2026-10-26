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Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак
Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак
Россия развивает комплекс мирных ядерных технологий. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак на совещании миссии МАГАТЭ. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T13:44
2026-10-26T13:44
россия
александр новак
ядерная энергетика
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Россия развивает комплекс мирных ядерных технологий. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак на совещании миссии МАГАТЭ.Он добавил, что Россия также сооружает атомные электростанции в странах-партнерах и помогает им создавать собственную государственную инфраструктуру регулирования ядерной и радиационной безопасности.Вице-премьер отметил, что масштаб технологического развития предъявляет новые требования к государственному надзору. Регулирование должно идти в ногу с наукой и инженерной мыслью, но при этом придерживаться принципа безопасности человека и окружающей среды.Миссия завершит работу в России 6 ноября. В работе принимают участие 26 ведущих международных экспертов, иностранная делегация представлена 17 странами, в числе которых Китай, Индия, Пакистан, Турция, ОАЭ, Республика Корея, Япония, а также включает сотрудников секретариата МАГАТЭ. Программа миссии охватывает 11 тематических направлений. Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономикиУкрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФРоссия запустит первую в мире ядерную энергосистему
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россия, александр новак, ядерная энергетика, наука и технологии
Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак

В России создаются серийные энергоблоки большой мощности нового поколения - Новак

13:44 26.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
 Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Россия развивает комплекс мирных ядерных технологий. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак на совещании миссии МАГАТЭ.
"Сегодня Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий: создаются серийные энергоблоки большой мощности нового поколения, обновляется атомный ледокольный флот, ведутся исследования в области управляемого термоядерного синтеза, расширяется применение радиационных технологий в медицине и промышленности", - процитировали Новака в правительстве РФ.
Он добавил, что Россия также сооружает атомные электростанции в странах-партнерах и помогает им создавать собственную государственную инфраструктуру регулирования ядерной и радиационной безопасности.
Вице-премьер отметил, что масштаб технологического развития предъявляет новые требования к государственному надзору. Регулирование должно идти в ногу с наукой и инженерной мыслью, но при этом придерживаться принципа безопасности человека и окружающей среды.
Миссия завершит работу в России 6 ноября. В работе принимают участие 26 ведущих международных экспертов, иностранная делегация представлена 17 странами, в числе которых Китай, Индия, Пакистан, Турция, ОАЭ, Республика Корея, Япония, а также включает сотрудников секретариата МАГАТЭ. Программа миссии охватывает 11 тематических направлений.
Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияАлександр НовакЯдерная энергетикаНаука и технологии
 
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