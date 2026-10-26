https://crimea.ria.ru/20261026/rossiya-razvivaet-ves-spektr-mirnykh-yadernykh-tekhnologiy--novak-1160529153.html

Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак

Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак

Россия развивает комплекс мирных ядерных технологий. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак на совещании миссии МАГАТЭ. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T13:44

2026-10-26T13:44

2026-10-26T13:44

россия

александр новак

ядерная энергетика

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Россия развивает комплекс мирных ядерных технологий. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак на совещании миссии МАГАТЭ.Он добавил, что Россия также сооружает атомные электростанции в странах-партнерах и помогает им создавать собственную государственную инфраструктуру регулирования ядерной и радиационной безопасности.Вице-премьер отметил, что масштаб технологического развития предъявляет новые требования к государственному надзору. Регулирование должно идти в ногу с наукой и инженерной мыслью, но при этом придерживаться принципа безопасности человека и окружающей среды.Миссия завершит работу в России 6 ноября. В работе принимают участие 26 ведущих международных экспертов, иностранная делегация представлена 17 странами, в числе которых Китай, Индия, Пакистан, Турция, ОАЭ, Республика Корея, Япония, а также включает сотрудников секретариата МАГАТЭ. Программа миссии охватывает 11 тематических направлений. Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономикиУкрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФРоссия запустит первую в мире ядерную энергосистему

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, ядерная энергетика, наука и технологии