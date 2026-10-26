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Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
Установлен тариф на перевозку пассажиров в автобусах и троллейбусах предприятия "Крымтроллейбус" на 2027 год. Соответствующий документ разместил Государственный РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T11:46
2026-10-26T11:46
2026-10-26T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Установлен тариф на перевозку пассажиров в автобусах и троллейбусах предприятия "Крымтроллейбус" на 2027 год. Соответствующий документ разместил Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма.Минимальный тариф останется на уровне 2026 года. Он распространяется на пассажирские перевозки в городском сообщении и будет действовать в период с 1 января по 31 декабря 2027 года.При этом экономически обоснованный тариф вырос. Как указано в приказе, он составит на 2027 год для троллейбусов 49 рублей при оплате проезда картой и 65 рублей при наличной оплате. Этот тариф не используется для расчетов с пассажирами, он необходим для учета расходов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить общественным транспортом все маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиВ Симферополе меняются маршруты и графики некоторых троллейбусов и автобусовДо конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов
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РИА Новости Крым
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Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
Установлен тариф на перевозку пассажиров предприятием "Крымтроллейбус" на 2027 год