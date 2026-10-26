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Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
Установлен тариф на перевозку пассажиров в автобусах и троллейбусах предприятия "Крымтроллейбус" на 2027 год. Соответствующий документ разместил Государственный РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T11:46
2026-10-26T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Установлен тариф на перевозку пассажиров в автобусах и троллейбусах предприятия "Крымтроллейбус" на 2027 год. Соответствующий документ разместил Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма.Минимальный тариф останется на уровне 2026 года. Он распространяется на пассажирские перевозки в городском сообщении и будет действовать в период с 1 января по 31 декабря 2027 года.При этом экономически обоснованный тариф вырос. Как указано в приказе, он составит на 2027 год для троллейбусов 49 рублей при оплате проезда картой и 65 рублей при наличной оплате. Этот тариф не используется для расчетов с пассажирами, он необходим для учета расходов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить общественным транспортом все маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиВ Симферополе меняются маршруты и графики некоторых троллейбусов и автобусовДо конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымтроллейбус, новости крыма, крым, общественный транспорт, цены и тарифы, госкомитет по ценам и тарифам республики крым
Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году

Установлен тариф на перевозку пассажиров предприятием "Крымтроллейбус" на 2027 год

11:46 26.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Установлен тариф на перевозку пассажиров в автобусах и троллейбусах предприятия "Крымтроллейбус" на 2027 год. Соответствующий документ разместил Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма.
"Установить минимальную стоимость поездки для наземного электрического транспорта в пригородном и междугородном сообщении в размере 30 рублей с учетом НДС", - говорится в тексте приказа.
Минимальный тариф останется на уровне 2026 года. Он распространяется на пассажирские перевозки в городском сообщении и будет действовать в период с 1 января по 31 декабря 2027 года.
При этом экономически обоснованный тариф вырос. Как указано в приказе, он составит на 2027 год для троллейбусов 49 рублей при оплате проезда картой и 65 рублей при наличной оплате. Этот тариф не используется для расчетов с пассажирами, он необходим для учета расходов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить общественным транспортом все маршруты.
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