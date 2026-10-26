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Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
В Ялте в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T15:20
2026-10-26T15:20
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жкх крыма и севастополя
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Ялте в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Шевченко отметила, что от жителей города поступает много обращений в связи с отключениями электроэнергии. По ее информации, все службы работают над устранением неполадок в пределах имеющихся возможностей.В городе работают пункты, где жители могут зарядить телефоны и другие необходимые устройства во время отключений. Такие же пункты будут открыты в фойе клубов культуры, уточнила Шевченко.В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон. С17:00 воскресенья в Ялте ввели веерные отключения света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории стартует отопительный сезонКогда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваОбстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от водыНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
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РИА Новости Крым
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96
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Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время

Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время - власти

15:20 26.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Ялта
Вид на город Ялта - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Ялте в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.
"Поручила в ближайшее время запустить отопление жилого фонда и, конечно, социальных объектов", - написала она.
Шевченко отметила, что от жителей города поступает много обращений в связи с отключениями электроэнергии. По ее информации, все службы работают над устранением неполадок в пределах имеющихся возможностей.
В городе работают пункты, где жители могут зарядить телефоны и другие необходимые устройства во время отключений. Такие же пункты будут открыты в фойе клубов культуры, уточнила Шевченко.
В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон. С17:00 воскресенья в Ялте ввели веерные отключения света.
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Заголовок открываемого материала
15:20Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
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