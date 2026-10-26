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Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время

Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время

В Ялте в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T15:20

2026-10-26T15:20

2026-10-26T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Ялте в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Шевченко отметила, что от жителей города поступает много обращений в связи с отключениями электроэнергии. По ее информации, все службы работают над устранением неполадок в пределах имеющихся возможностей.В городе работают пункты, где жители могут зарядить телефоны и другие необходимые устройства во время отключений. Такие же пункты будут открыты в фойе клубов культуры, уточнила Шевченко.В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон. С17:00 воскресенья в Ялте ввели веерные отключения света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории стартует отопительный сезонКогда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваОбстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от водыНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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