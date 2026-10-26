https://crimea.ria.ru/20261026/otopitelnyy-sezon-v-gorode-saki-startuet-v-noch-na-vtornik-1160535370.html

Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью

Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью

В городе Саки в ночь на 27 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщила мэр Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T16:53

2026-10-26T16:53

2026-10-26T16:58

саки

отопление

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

новости крыма

юлия предыбайло

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112124_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91f9b199b45fb98f4bffa7a5901a3d99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В городе Саки в ночь на 27 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщила мэр Юлия Предыбайло.Она пояснила, что сейчас соответствующие службы приступили к проведению регламентных работ по набору температуры теплоносителя и давления в сети.Мэр уточнила, что в случае возникновения вопросов по отоплению, жителям следует обращаться по телефонам аварийно-диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий и управляющих компаний:- "Сакские тепловые сети": +7 (36563) 7-02-71;- "Сакское ЖЭО" : +7 (978) 635-50-50 - аварийно-диспетчерская служба; + 7(36563) 2-72-06, + 7(36563) 5-55-06 - аварийно-диспетчерская служба;- ЕДДС: +79789150166; +7(36563)30579.26 октября врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС сообщила, что в Ялте в ближайшее время начнется отопительный сезон.В Евпатории с понедельника, 26 октября, начнут подавать тепло в детские сады, также на этой неделе отопление включат в жилых домах.В Феодосии для объектов жилищного отопительный сезон стартует 29 октября с 8.00. В Симферополе уже начали подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начинается 26 октября. В Алуште с 20 октября запустили отопление на объектах социальной сферы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как начался отопительный сезон в Крыму?Когда стартует отопительный сезон в СевастополеКотельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зиме

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, отопление, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, новости крыма, юлия предыбайло