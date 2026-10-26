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Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью
Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью
В городе Саки в ночь на 27 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщила мэр Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T16:53
2026-10-26T16:53
2026-10-26T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В городе Саки в ночь на 27 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщила мэр Юлия Предыбайло.Она пояснила, что сейчас соответствующие службы приступили к проведению регламентных работ по набору температуры теплоносителя и давления в сети.Мэр уточнила, что в случае возникновения вопросов по отоплению, жителям следует обращаться по телефонам аварийно-диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий и управляющих компаний:- "Сакские тепловые сети": +7 (36563) 7-02-71;- "Сакское ЖЭО" : +7 (978) 635-50-50 - аварийно-диспетчерская служба; + 7(36563) 2-72-06, + 7(36563) 5-55-06 - аварийно-диспетчерская служба;- ЕДДС: +79789150166; +7(36563)30579.26 октября врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС сообщила, что в Ялте в ближайшее время начнется отопительный сезон.В Евпатории с понедельника, 26 октября, начнут подавать тепло в детские сады, также на этой неделе отопление включат в жилых домах.В Феодосии для объектов жилищного отопительный сезон стартует 29 октября с 8.00. В Симферополе уже начали подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начинается 26 октября. В Алуште с 20 октября запустили отопление на объектах социальной сферы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как начался отопительный сезон в Крыму?Когда стартует отопительный сезон в СевастополеКотельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зиме
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саки, отопление, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, новости крыма, юлия предыбайло
Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью
В городе Саки отопительный сезон начнется в ночь на 27 октября
16:53 26.10.2026 (обновлено: 16:58 26.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В городе Саки в ночь на 27 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщила мэр Юлия Предыбайло.
"Сегодня стартует отопительный сезон. После 23.00 начнется поэтапная подача теплоносителя в сеть", - написала Предыбайло в своем канале в МАКС.
Она пояснила, что сейчас соответствующие службы приступили к проведению регламентных работ по набору температуры теплоносителя и давления в сети.
Мэр уточнила, что в случае возникновения вопросов по отоплению, жителям следует обращаться по телефонам аварийно-диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий и управляющих компаний:
- "Сакские тепловые сети": +7 (36563) 7-02-71;
- "Сакское ЖЭО" : +7 (978) 635-50-50 - аварийно-диспетчерская служба; + 7(36563) 2-72-06, + 7(36563) 5-55-06 - аварийно-диспетчерская служба;
- ЕДДС: +79789150166; +7(36563)30579.
26 октября врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС сообщила
, что в Ялте в ближайшее время начнется отопительный сезон.
В Евпатории с понедельника, 26 октября, начнут подавать тепло
в детские сады, также на этой неделе отопление включат в жилых домах.
В Феодосии
для объектов жилищного отопительный сезон стартует 29 октября с 8.00. В Симферополе
уже начали подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начинается 26 октября. В Алуште
с 20 октября запустили отопление на объектах социальной сферы.
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