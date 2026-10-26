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ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек
ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек - РИА Новости Крым, 26.10.2026
ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек
В Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, однако этот показатель ниже статистики предыдущей... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, однако этот показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога. Об этом сообщили в Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заразились 1946 человек и это ниже уровня эпидпорога на 44,3%.Чаще всего это вирусы не гриппозной этиологии.В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, и по состоянию на 25 октября на полуострове иммунизировано 596 155 человек, в том числе 181179 детей.В целом по России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявляли ранее в Роспотребнадзоре. Среди циркулирующих респираторных инфекций грипп выявлен всего в 3,4% случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие вирусы циркулируют в РоссииВ Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппаВ Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах
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ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек
В Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, однако этот показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога. Об этом сообщили в Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 6910 человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 44,3% и ниже предыдущей недели на 8,6%", – проинформировали в ведомстве.
В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заразились 1946 человек и это ниже уровня эпидпорога на 44,3%.
Чаще всего это вирусы не гриппозной этиологии.
В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, и по состоянию на 25 октября на полуострове иммунизировано 596 155 человек, в том числе 181179 детей.
В целом по России продолжает расти заболеваемость
гриппом. Ситуация находится на контроле, заявляли ранее в Роспотребнадзоре. Среди циркулирующих респираторных инфекций грипп выявлен всего в 3,4% случаев.
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