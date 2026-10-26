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ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек

ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек - РИА Новости Крым, 26.10.2026

ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек

В Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, однако этот показатель ниже статистики предыдущей... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T18:15

2026-10-26T18:15

2026-10-26T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, однако этот показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога. Об этом сообщили в Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заразились 1946 человек и это ниже уровня эпидпорога на 44,3%.Чаще всего это вирусы не гриппозной этиологии.В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, и по состоянию на 25 октября на полуострове иммунизировано 596 155 человек, в том числе 181179 детей.В целом по России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявляли ранее в Роспотребнадзоре. Среди циркулирующих респираторных инфекций грипп выявлен всего в 3,4% случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие вирусы циркулируют в РоссииВ Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппаВ Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, орви, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор