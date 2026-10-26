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Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда
280 транспортных средств стоят в очереди на Крымский мост днем в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T14:18
2026-10-26T14:18
2026-10-26T14:18
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. 280 транспортных средств стоят в очереди на Крымский мост днем в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Очередь на проезд по мосту в понедельник начала расти утром и к 10 часам составляла 70 автомобилей.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда
280 машин стоят в очереди на Крымский мост днем в понедельник