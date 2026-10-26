Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261026/ochered-na-krymskiy-most-uvelichilas-v-4-raza--skolko-zhdat-proezda-1160529769.html
Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда
280 транспортных средств стоят в очереди на Крымский мост днем в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T14:18
2026-10-26T14:18
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120608_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_90e7dc7ff3a135d2024f7628bd63592c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. 280 транспортных средств стоят в очереди на Крымский мост днем в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Очередь на проезд по мосту в понедельник начала расти утром и к 10 часам составляла 70 автомобилей.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120608_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_2657693e0aec80b0a90f48a149073edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, новости крыма, крым
Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда

280 машин стоят в очереди на Крымский мост днем в понедельник

14:18 26.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. 280 транспортных средств стоят в очереди на Крымский мост днем в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Очередь на проезд по мосту в понедельник начала расти утром и к 10 часам составляла 70 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКерченский проливКерчьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
15:08В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО
14:56В Ялте создают комиссии для оценки ущерба от подтоплений
14:39На Украине продлили мобилизацию и военное положение
14:27Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства
14:18Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда
14:0918 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки
13:44Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак
13:41Били вшестером: на Кубани вынесли приговоры по делу о двойном убийстве
13:25870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека"
13:07В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"
12:56Новости СВО: потери украинской армии за сутки
12:40В Крыму 11-летний мальчик на скутере сбил пенсионера
12:32ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
12:21В России выявлен завозной случай лихорадки Зика
12:14Российские войска освободили Общее в Запорожской области
12:09В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027
12:02Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
11:52СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область
11:46Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
Лента новостейМолния