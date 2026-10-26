https://crimea.ria.ru/20261026/novyy-genplan-yalty-utverzhden-1160534327.html

Новый генплан Ялты утвержден

Новый генплан Ялты утвержден - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Новый генплан Ялты утвержден

В Ялте депутаты утвердили обновленный генплан города, соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета. Об этом заявила врио главы... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T16:10

2026-10-26T16:10

2026-10-26T16:10

крым

новости крыма

ялта

генплан ялты

светлана шевченко

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159740740_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_eb16b5169ffd9ada47ed546f7d3a64bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Ялте депутаты утвердили обновленный генплан города, соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.При этом Шевченко отметила, что документ не является новым, созданным с нуля. В его основу лег Генплан-2018, который привели в соответствие с изменениями федерального и республиканского законодательств и актуальными задачами развития Ялты.По словам врио главы администрации, прежнему документу потребовалась корректировка, так как в документе было немало так называемых "серых зон". В обновленном Генплане их нет, заверила она.Документ разработан подведомственным Минстрою России Институтом пространственного планирования РФ. Следующий этап — разработка мастер-планов развития территорий и обновление Правил землепользования и застройки.В июле 2024 года сообщалось, что в Ялте работы по внесению изменений в Генплан почти завершены, прошли общественные слушания.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрацииРазработаны генпланы для пяти округов Херсонской областиВ едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, генплан ялты, светлана шевченко