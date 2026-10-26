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Новый генплан Ялты утвержден - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Новый генплан Ялты утвержден
Новый генплан Ялты утвержден - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Новый генплан Ялты утвержден
В Ялте депутаты утвердили обновленный генплан города, соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета. Об этом заявила врио главы... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T16:10
2026-10-26T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Ялте депутаты утвердили обновленный генплан города, соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.При этом Шевченко отметила, что документ не является новым, созданным с нуля. В его основу лег Генплан-2018, который привели в соответствие с изменениями федерального и республиканского законодательств и актуальными задачами развития Ялты.По словам врио главы администрации, прежнему документу потребовалась корректировка, так как в документе было немало так называемых "серых зон". В обновленном Генплане их нет, заверила она.Документ разработан подведомственным Минстрою России Институтом пространственного планирования РФ. Следующий этап — разработка мастер-планов развития территорий и обновление Правил землепользования и застройки.В июле 2024 года сообщалось, что в Ялте работы по внесению изменений в Генплан почти завершены, прошли общественные слушания.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрацииРазработаны генпланы для пяти округов Херсонской областиВ едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану
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крым, новости крыма, ялта, генплан ялты, светлана шевченко
Новый генплан Ялты утвержден

Новый генплан Ялты утвержден

16:10 26.10.2026
 
© Заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко в МАКСВид на Ялту
Вид на Ялту
© Заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Ялте депутаты утвердили обновленный генплан города, соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.

"На сессии Ялтинского городского совета депутатами утвержден обновленный Генеральный план Ялты — долгожданное решение, которое определяет развитие города-курорта до 2035 года", - написала она.

При этом Шевченко отметила, что документ не является новым, созданным с нуля. В его основу лег Генплан-2018, который привели в соответствие с изменениями федерального и республиканского законодательств и актуальными задачами развития Ялты.
По словам врио главы администрации, прежнему документу потребовалась корректировка, так как в документе было немало так называемых "серых зон". В обновленном Генплане их нет, заверила она.

"Генплан предусматривает строительство около 23 новых детских садов и 10 школ, развитие транспортного каркаса и инженерных коммуникаций. Зеленые территории планируется увеличить на 40%, под сельское хозяйство — на 22%, под курортные объекты — на 13%. Расчетная численность населения к 2035 году — до 142 тысяч человек", - пояснила Шевченко.

Документ разработан подведомственным Минстрою России Институтом пространственного планирования РФ. Следующий этап — разработка мастер-планов развития территорий и обновление Правил землепользования и застройки.
В июле 2024 года сообщалось, что в Ялте работы по внесению изменений в Генплан почти завершены, прошли общественные слушания.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрации
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КрымНовости КрымаЯлтаГенплан ЯлтыСветлана Шевченко
 
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