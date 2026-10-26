Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло
В Воронеже во время атаки ВСУ три человека погибли и 39 ранены
15:42 26.10.2026 (обновлено: 15:58 26.10.2026)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. До трех человек увеличилось число погибших и до 39 – число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщили во вторник днем губернатор Александр Гусев.
Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. Ранее сообщалось, что в результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок.
"На сегодняшний момент нам известно о троих погибших", – цитирует губернатора Александра Гусева пресс-служба администрации региона.
По информации минздрава Воронежской области, известно о трех погибших и уже 39 раненых. В стационарах остаются 12 человек, из них трое – в реанимации, 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, еще 15 получили ее на месте и были отпущены домой.
"Среди пострадавших – трое детей, из которых пятилетняя девочка находится в больнице", - сказано в сообщении.
Всего в ночь на 26 октября в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА, уточнили в пресс-службе.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены, сообщала ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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