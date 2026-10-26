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Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло
Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло
До трех человек увеличилось число погибших и до 39 – число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщили во вторник днем губернатор... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T15:42
2026-10-26T15:58
воронеж
новости
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. До трех человек увеличилось число погибших и до 39 – число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщили во вторник днем губернатор Александр Гусев.Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. Ранее сообщалось, что в результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок.По информации минздрава Воронежской области, известно о трех погибших и уже 39 раненых. В стационарах остаются 12 человек, из них трое – в реанимации, 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, еще 15 получили ее на месте и были отпущены домой.Всего в ночь на 26 октября в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА, уточнили в пресс-службе.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены, сообщала ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"Движение поездов в Воронежской области восстановили – 18 задерживаются БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
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Новости
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РИА Новости Крым
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воронеж, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия
Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло

В Воронеже во время атаки ВСУ три человека погибли и 39 ранены

15:42 26.10.2026 (обновлено: 15:58 26.10.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. До трех человек увеличилось число погибших и до 39 – число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщили во вторник днем губернатор Александр Гусев.
Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. Ранее сообщалось, что в результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок.

"На сегодняшний момент нам известно о троих погибших", – цитирует губернатора Александра Гусева пресс-служба администрации региона.

По информации минздрава Воронежской области, известно о трех погибших и уже 39 раненых. В стационарах остаются 12 человек, из них трое – в реанимации, 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, еще 15 получили ее на месте и были отпущены домой.
"Среди пострадавших – трое детей, из которых пятилетняя девочка находится в больнице", - сказано в сообщении.
Всего в ночь на 26 октября в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА, уточнили в пресс-службе.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены, сообщала ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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ВоронежНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУПроисшествия
 
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