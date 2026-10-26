https://crimea.ria.ru/20261026/novosti-voronezha-chislo-pogibshikh-i-ranenykh-posle-ataki-vsu-vyroslo-1160533640.html

Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло

Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло

До трех человек увеличилось число погибших и до 39 – число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщили во вторник днем губернатор... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T15:42

2026-10-26T15:42

2026-10-26T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. До трех человек увеличилось число погибших и до 39 – число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщили во вторник днем губернатор Александр Гусев.Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. Ранее сообщалось, что в результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок.По информации минздрава Воронежской области, известно о трех погибших и уже 39 раненых. В стационарах остаются 12 человек, из них трое – в реанимации, 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, еще 15 получили ее на месте и были отпущены домой.Всего в ночь на 26 октября в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА, уточнили в пресс-службе.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 ранены, сообщала ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"Движение поездов в Воронежской области восстановили – 18 задерживаются БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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