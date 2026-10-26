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Новости СВО: потери украинской армии за сутки - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Новости СВО: потери украинской армии за сутки
Новости СВО: потери украинской армии за сутки - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Новости СВО: потери украинской армии за сутки
Еще 1285 украинских боевиков, шесть бронемашин, 99 военных автомобилей, а также другая техника и вооружения уничтожены российскими военными за сутки в зоне... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T12:56
2026-10-26T13:54
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Еще 1285 украинских боевиков, шесть бронемашин, 99 военных автомобилей, а также другая техника и вооружения уничтожены российскими военными за сутки в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 300 боевиков, 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 220 военных, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял более 185 солдат, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 человек, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, американская самоходная артиллерийская установка Paladin, две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 210 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, семь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Группировка войск "Днепр" улучшила положение по переднему краю. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ, 12 автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Также российские военные поразили предприятия военной промышленности, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха производства, местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 581 беспилотник самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 271 778 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 406 танков и других боевых бронированных машин, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 658 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Общее в Запорожской областиЗа ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами РоссииУкраина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры
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Новости СВО: потери украинской армии за сутки

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили еще 1285 боевиков ВСУ в зоне СВО

12:56 26.10.2026 (обновлено: 13:54 26.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Еще 1285 украинских боевиков, шесть бронемашин, 99 военных автомобилей, а также другая техника и вооружения уничтожены российскими военными за сутки в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 300 боевиков, 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 220 военных, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял более 185 солдат, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 человек, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, американская самоходная артиллерийская установка Paladin, две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 210 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, семь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Группировка войск "Днепр" улучшила положение по переднему краю. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ, 12 автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Сводка МО за 26 октябряСводка МО за 26 октября
Также российские военные поразили предприятия военной промышленности, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха производства, местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.
Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 581 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 271 778 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 406 танков и других боевых бронированных машин, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 658 единиц специальной военной автомобильной техники.
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