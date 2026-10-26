https://crimea.ria.ru/20261026/novosti-svo-poteri-ukrainskoy-armii-za-sutki-1160526322.html

Новости СВО: потери украинской армии за сутки

Новости СВО: потери украинской армии за сутки - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Новости СВО: потери украинской армии за сутки

Еще 1285 украинских боевиков, шесть бронемашин, 99 военных автомобилей, а также другая техника и вооружения уничтожены российскими военными за сутки в зоне... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T12:56

2026-10-26T12:56

2026-10-26T13:54

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

министерство обороны рф

новости

украина

вооруженные силы россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Еще 1285 украинских боевиков, шесть бронемашин, 99 военных автомобилей, а также другая техника и вооружения уничтожены российскими военными за сутки в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 300 боевиков, 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 220 военных, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял более 185 солдат, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 человек, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, американская самоходная артиллерийская установка Paladin, две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 210 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, семь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Группировка войск "Днепр" улучшила положение по переднему краю. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ, 12 автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Также российские военные поразили предприятия военной промышленности, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха производства, местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 581 беспилотник самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 271 778 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 406 танков и других боевых бронированных машин, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 658 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Общее в Запорожской областиЗа ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами РоссииУкраина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости, украина, вооруженные силы россии, инфографика