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Новости Крыма на утро 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Новости Крыма на утро 26 октября
Новости Крыма на утро 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Новости Крыма на утро 26 октября
В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T08:45
2026-10-26T08:45
новости крыма
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севастополь
отключение электроэнергии в крыму
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в понедельник проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 26 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на понедельник не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 26 октября нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.В Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории введены временные веерные отключения потребления электроэнергии. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Утром в городе тренируются военные. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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353
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, отключение электроэнергии в крыму, крымский мост
Новости Крыма на утро 26 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 26 октября

08:45 26.10.2026
 
© РИА Новости КрымАлимова балка в Крыму
Алимова балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в понедельник проезд по мостовому переходу свободен.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 26 октября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма в ночь на понедельник не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 26 октября нет.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
В Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории введены временные веерные отключения потребления электроэнергии. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.
Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.
Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.
Утром в городе тренируются военные. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольОтключение электроэнергии в КрымуКрымский мост
 
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