https://crimea.ria.ru/20261026/novosti-kryma-na-utro-26-oktyabrya-1160517505.html

Новости Крыма на утро 26 октября

Новости Крыма на утро 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Новости Крыма на утро 26 октября

В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T08:45

2026-10-26T08:45

2026-10-26T08:45

новости крыма

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в понедельник проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 26 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на понедельник не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 26 октября нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.В Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории введены временные веерные отключения потребления электроэнергии. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Утром в городе тренируются военные. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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