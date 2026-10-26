https://crimea.ria.ru/20261026/novosti-kryma-na-utro-26-oktyabrya-1160517505.html
Новости Крыма на утро 26 октября
Новости Крыма на утро 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Новости Крыма на утро 26 октября
В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T08:45
2026-10-26T08:45
2026-10-26T08:45
новости крыма
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в понедельник проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 26 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на понедельник не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 26 октября нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.В Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории введены временные веерные отключения потребления электроэнергии. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Утром в городе тренируются военные. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, отключение электроэнергии в крыму, крымский мост
Новости Крыма на утро 26 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 26 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в понедельник проезд по мостовому переходу свободен.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 26 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Новости Крыма
На территории Крыма в ночь на понедельник не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 26 октября нет.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
В Ялте
, Керчи, Феодосии и Евпатории введены временные веерные отключения потребления электроэнергии
. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают
30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.
Новости Севастополя
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.
Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.
Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.
Утром в городе тренируются военные. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
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