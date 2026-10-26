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На Украине продлили мобилизацию и военное положение
На Украине продлили мобилизацию и военное положение - РИА Новости Крым, 26.10.2026
На Украине продлили мобилизацию и военное положение
Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 29 января 2027 года. Об этом стало известно на заседании... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T14:39
2026-10-26T14:39
2026-10-26T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 29 января 2027 года. Об этом стало известно на заседании украинского парламента.Предложение о продлении военного положения поддержали 293 парламентария. За продление всеобщей мобилизации проголосовали 281 депутат украинского парламента.Ранее в понедельник Владимир Зеленский внес в Раду предложение продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине еще на 90 днейНа Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет незавидная судьба Европы – политологНа Украине военком-взяточник до смерти избил мобилизованногоКиевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК
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На Украине продлили мобилизацию и военное положение
Верховная Рада продлила мобилизацию и военное положение на Украине