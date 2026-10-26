https://crimea.ria.ru/20261026/mama-s-mladentsem-postradali-pri-dtp-v-sevastopole-1160523586.html

Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе

Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе

В Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто. Об этом сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T11:20

2026-10-26T11:20

2026-10-26T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто. Об этом сообщили в региональной полиции.По предварительной информации Госавтоинспекции, в понедельник в 9 часов 40 минут на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая" 26-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика МAN с прицепом и столкнулся с ним.Отмечается, что в момент ДТП малыш находился на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, что минимизировало травмы.Предварительно, у водителей нет признаков опьянения, уточнили в МВД.Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия."Прокуратура города контролирует ход проверки, которую по данному факту проводит Госавтоинспекция", - отметили в надзорном ведомстве.Ранее авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человекаСтрашное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человекаВ Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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