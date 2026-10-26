Рейтинг@Mail.ru
Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261026/mama-s-mladentsem-postradali-pri-dtp-v-sevastopole-1160523586.html
Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
В Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто. Об этом сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T11:20
2026-10-26T11:20
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
дтп в крыму и севастополе
новости севастополя
дтп
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1a/1160522606_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_92524a7fca62c23587e4c9be7e2df6fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто. Об этом сообщили в региональной полиции.По предварительной информации Госавтоинспекции, в понедельник в 9 часов 40 минут на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая" 26-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика МAN с прицепом и столкнулся с ним.Отмечается, что в момент ДТП малыш находился на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, что минимизировало травмы.Предварительно, у водителей нет признаков опьянения, уточнили в МВД.Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия."Прокуратура города контролирует ход проверки, которую по данному факту проводит Госавтоинспекция", - отметили в надзорном ведомстве.Ранее авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человекаСтрашное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человекаВ Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1a/1160522606_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_b4dc4d70cee805e9f0ba0ef4b8bf71e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости севастополя, дтп
Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе

В Севастополе мама с младенцем пострадали при столкновении грузовика и легковушки

11:20 26.10.2026
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто. Об этом сообщили в региональной полиции.
По предварительной информации Госавтоинспекции, в понедельник в 9 часов 40 минут на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая" 26-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика МAN с прицепом и столкнулся с ним.
"В результате дорожного происшествия пассажиры отечественного автомобиля – 11-месячный ребенок и его 24-летняя мать – получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.
Отмечается, что в момент ДТП малыш находился на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, что минимизировало травмы.
Предварительно, у водителей нет признаков опьянения, уточнили в МВД.
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
"Прокуратура города контролирует ход проверки, которую по данному факту проводит Госавтоинспекция", - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеНовости СевастополяДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Российские войска освободили Общее в Запорожской области
12:09В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027
12:02Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
11:52СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область
11:46Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
11:31Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма
11:20Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
11:1250 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания
10:57В Евпатории стартует отопительный сезон
10:45Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются
10:33Два поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской области
10:24За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России
10:17Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
09:55ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве
09:45В Севастополе ввели график отключения света "2 через 6"
09:37БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
09:29Каким будет ноябрь в Крыму
09:18Кандидаты на выборах президента Болгарии не преодолели порог в 50%
09:07Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ
08:55Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации
Лента новостейМолния