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Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
В Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто. Об этом сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T11:20
2026-10-26T11:20
2026-10-26T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто. Об этом сообщили в региональной полиции.По предварительной информации Госавтоинспекции, в понедельник в 9 часов 40 минут на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая" 26-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика МAN с прицепом и столкнулся с ним.Отмечается, что в момент ДТП малыш находился на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, что минимизировало травмы.Предварительно, у водителей нет признаков опьянения, уточнили в МВД.Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия."Прокуратура города контролирует ход проверки, которую по данному факту проводит Госавтоинспекция", - отметили в надзорном ведомстве.Ранее авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человекаСтрашное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человекаВ Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
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Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
В Севастополе мама с младенцем пострадали при столкновении грузовика и легковушки
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе женщина и младенец пострадали при столкновении грузовика с легковым авто. Об этом сообщили в региональной полиции.
По предварительной информации Госавтоинспекции, в понедельник в 9 часов 40 минут на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая" 26-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика МAN с прицепом и столкнулся с ним.
"В результате дорожного происшествия пассажиры отечественного автомобиля – 11-месячный ребенок и его 24-летняя мать – получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.
Отмечается, что в момент ДТП малыш находился на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, что минимизировало травмы.
Предварительно, у водителей нет признаков опьянения, уточнили в МВД.
Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
"Прокуратура города контролирует ход проверки, которую по данному факту проводит Госавтоинспекция", - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее авто с прицепом сбило
семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.
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