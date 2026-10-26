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Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма
Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма
На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводков, спасатели ведут работы по откачке и отводу воды в русла рек. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T11:31
2026-10-26T11:31
2026-10-26T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводков, спасатели ведут работы по откачке и отводу воды в русла рек. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму."В троллейбусном парке на рабочей площадке сотрудники учреждения и администрации приступили к расчистке и уборке территории от нанесенных водой камней, веток и грунта. В Кореизе водоотводные работы завершены. Спасатели перенаправили воду в русло и работают водооткачивающей техникой и тепловыми пушками в частных домах и придомовых территориях", – проинформировали в ведомстве.Спасатели оказывают помощь людям пожилого возраста, маломобильным гражданам и многодетным семьям, подчеркивается в сообщении. Непрерывно мониторят обстановку, в том числе с помощью дронов, сооружают временные дамбы, перенаправляют воду в русло рек от частных и многоквартирных жилых домов.Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка. К ликвидации последствий подтопления привлечено 235 человек и 46 единиц техники.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливнейСитуация с паводком в Ялте стабилизирована – МЧСНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
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подтопления, подтопления в кореизе , юбк, ялта, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма
НА ЮБК из-за паводков остаются подтопленными восемь объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводков, спасатели ведут работы по откачке и отводу воды в русла рек. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"В троллейбусном парке на рабочей площадке сотрудники учреждения и администрации приступили к расчистке и уборке территории от нанесенных водой камней, веток и грунта. В Кореизе водоотводные работы завершены. Спасатели перенаправили воду в русло и работают водооткачивающей техникой и тепловыми пушками в частных домах и придомовых территориях", – проинформировали в ведомстве.
Спасатели оказывают помощь людям пожилого возраста, маломобильным гражданам и многодетным семьям, подчеркивается в сообщении. Непрерывно мониторят обстановку, в том числе с помощью дронов, сооружают временные дамбы, перенаправляют воду в русло рек от частных и многоквартирных жилых домов.
"На Кореизском шоссе вода все еще сходит с заповедной горнолесной зоны, водоотводные работы и мониторинг продолжается. Освобождены от воды 29 объектов, остаются подтопленными – восемь", – сказано в сообщении.
Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка. К ликвидации последствий подтопления привлечено 235 человек и 46 единиц техники.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы. В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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