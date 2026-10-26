https://crimea.ria.ru/20261026/likvidatsiya-posledstviy-pavodkov--chto-proiskhodit-na-yuzhnom-beregu-kryma-1160524045.html

Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма

Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма

На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводков, спасатели ведут работы по откачке и отводу воды в русла рек. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T11:31

2026-10-26T11:31

2026-10-26T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводков, спасатели ведут работы по откачке и отводу воды в русла рек. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму."В троллейбусном парке на рабочей площадке сотрудники учреждения и администрации приступили к расчистке и уборке территории от нанесенных водой камней, веток и грунта. В Кореизе водоотводные работы завершены. Спасатели перенаправили воду в русло и работают водооткачивающей техникой и тепловыми пушками в частных домах и придомовых территориях", – проинформировали в ведомстве.Спасатели оказывают помощь людям пожилого возраста, маломобильным гражданам и многодетным семьям, подчеркивается в сообщении. Непрерывно мониторят обстановку, в том числе с помощью дронов, сооружают временные дамбы, перенаправляют воду в русло рек от частных и многоквартирных жилых домов.Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка. К ликвидации последствий подтопления привлечено 235 человек и 46 единиц техники.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливнейСитуация с паводком в Ялте стабилизирована – МЧСНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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