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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь

70 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T10:17

2026-10-26T10:17

2026-10-26T10:17

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очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. 70 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. До 10 часов утра очередей перед досмотровыми комплексами не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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