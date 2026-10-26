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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
70 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T10:17
2026-10-26T10:17
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крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. 70 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. До 10 часов утра очередей перед досмотровыми комплексами не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь

70 машин ждут очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи

10:17 26.10.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. 70 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 10 часов утра.
Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. До 10 часов утра очередей перед досмотровыми комплексами не было.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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КрымНовости КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаОчереди на Крымском мосту
 
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