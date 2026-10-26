https://crimea.ria.ru/20261026/kandidaty-na-vyborakh-prezidenta-bolgarii-ne-preodoleli-porog-v-50-1160520061.html

Кандидаты на выборах президента Болгарии не преодолели порог в 50%

Кандидаты на выборах президента Болгарии не преодолели порог в 50% - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Кандидаты на выборах президента Болгарии не преодолели порог в 50%

В первом туре на президентских выборах в Болгарии никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый для победы порог в 50% голосов. На данный момент обработано РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T09:18

2026-10-26T09:18

2026-10-26T09:18

болгария

выборы

новости

политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1a/1160520202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f38ae225da5d5a464ec7ae0f6edb0143.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В первом туре на президентских выборах в Болгарии никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый для победы порог в 50% голосов. На данный момент обработано 95% протоколов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные болгарского ЦИК.По последней информации, действующий президент Илияна Йотова и Кирил Вылчев как вице-президент набирают 34,59% голосов. Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров получил пока 32,4% голосов избирателей. Общая явка на выборах составила 15,95% при необходимых не менее 50%.Если обязательные условия не будут выполнены, 1 ноября в Болгарии пройдет второй тур голосования на президентских выборах.В воскресенье в Болгарии прошли выборы президента страны на новый пятилетний срок. Среди основных кандидатов - действующий президент Илияна Йотова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров, а также лидер правой партии "Возрождение" Костадин Костадинов.Ранее сообщалось, что действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает во втором туре выборов главы государства. Это следует из итогов подсчета более 99% голосов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в СербииПрезидентские выборы на Украине: Зеленский назвал срокиГлобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение

https://crimea.ria.ru/20261009/v-bolgarii-po-itogam-vyborov-vozmozhno-politicheskoe-chudo-1160045105.html

болгария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, выборы, новости, политика