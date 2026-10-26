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Каким будет ноябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Каким будет ноябрь в Крыму
Каким будет ноябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Каким будет ноябрь в Крыму
Грядущий ноябрь после похолодания в октябре будет примерно соответствовать норме климата по температурному режиму для этого времени года. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T09:29
2026-10-26T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Грядущий ноябрь после похолодания в октябре будет примерно соответствовать норме климата по температурному режиму для этого времени года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Специалист напомнил, что нормой для Симферополя в ноябре для ночного времени суток является около +3 градусов, дневной же порог в последний месяц осени составляет порядка + 11 градусов."Хотя бывали и годы, когда воздух прогревался до + 28, такое было в далеком 1926 году. Но в этот раз все-таки экстремальное тепло вряд ли будет, а будет довольно ровный температурный режим", – добавил спикер.По его словам, погода в ноябре станет своеобразной подготовкой к настоящей пересменке климатических сезонов, при этом превышения количества осадков, норма которых в этом месяце составляет около 43 мм, не ожидается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой ЯлтеРекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, прогноз, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Каким будет ноябрь в Крыму

Ноябрь в Крыму будет примерно соответствовать норме климата в это время года – ФОБОС

09:29 26.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Грядущий ноябрь после похолодания в октябре будет примерно соответствовать норме климата по температурному режиму для этого времени года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Я оцениваю грядущий ноябрь – а уже можно примерно прицеливаться, – что он будет соответствовать норме климата по температурному режиму", – сказал метеоролог.

Специалист напомнил, что нормой для Симферополя в ноябре для ночного времени суток является около +3 градусов, дневной же порог в последний месяц осени составляет порядка + 11 градусов.
"Хотя бывали и годы, когда воздух прогревался до + 28, такое было в далеком 1926 году. Но в этот раз все-таки экстремальное тепло вряд ли будет, а будет довольно ровный температурный режим", – добавил спикер.
По его словам, погода в ноябре станет своеобразной подготовкой к настоящей пересменке климатических сезонов, при этом превышения количества осадков, норма которых в этом месяце составляет около 43 мм, не ожидается.
"То есть будет постепенное наступление осени по всем фронтам, но без каких-то резких рывков, без перехода в снегопады и арктические вторжения. Будет плавное понижение температурного режима без резких каких-то позиций", – подытожил эксперт.
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