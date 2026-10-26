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Каким будет ноябрь в Крыму

Каким будет ноябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Каким будет ноябрь в Крыму

Грядущий ноябрь после похолодания в октябре будет примерно соответствовать норме климата по температурному режиму для этого времени года. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T09:29

2026-10-26T09:29

2026-10-26T09:29

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евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Грядущий ноябрь после похолодания в октябре будет примерно соответствовать норме климата по температурному режиму для этого времени года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Специалист напомнил, что нормой для Симферополя в ноябре для ночного времени суток является около +3 градусов, дневной же порог в последний месяц осени составляет порядка + 11 градусов."Хотя бывали и годы, когда воздух прогревался до + 28, такое было в далеком 1926 году. Но в этот раз все-таки экстремальное тепло вряд ли будет, а будет довольно ровный температурный режим", – добавил спикер.По его словам, погода в ноябре станет своеобразной подготовкой к настоящей пересменке климатических сезонов, при этом превышения количества осадков, норма которых в этом месяце составляет около 43 мм, не ожидается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой ЯлтеРекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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