https://crimea.ria.ru/20261026/fsb-zaderzhala-dvukh-agentov-sbu-za-podgotovku-teraktov-v-moskve-1160520931.html

ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве

ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве - РИА Новости Крым, 26.10.2026

ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве

Два агента СБУ готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Как сообщили в понедельник в ФСБ России, оба... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T09:55

2026-10-26T09:55

2026-10-26T10:05

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Два агента СБУ готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Как сообщили в понедельник в ФСБ России, оба злоумышленника задержаны.Отмечается, что 35- и 28-летний фигуранты должны были атаковать объект электроэнергетики, а также один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы с помощью ударных дронов.Фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ на этапе приготовления к совершению теракта. Уголовное дело открыто по статье об участии в террористическом сообществе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку терактаПланировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 летСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, теракт, сбу (служба безопасности украины), украинские спецслужбы, москва