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ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве
ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве - РИА Новости Крым, 26.10.2026
ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве
Два агента СБУ готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Как сообщили в понедельник в ФСБ России, оба... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T09:55
2026-10-26T10:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
теракт
сбу (служба безопасности украины)
украинские спецслужбы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Два агента СБУ готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Как сообщили в понедельник в ФСБ России, оба злоумышленника задержаны.Отмечается, что 35- и 28-летний фигуранты должны были атаковать объект электроэнергетики, а также один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы с помощью ударных дронов.Фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ на этапе приготовления к совершению теракта. Уголовное дело открыто по статье об участии в террористическом сообществе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку терактаПланировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 летСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, теракт, сбу (служба безопасности украины), украинские спецслужбы, москва
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ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве

ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве

09:55 26.10.2026 (обновлено: 10:05 26.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Два агента СБУ готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Как сообщили в понедельник в ФСБ России, оба злоумышленника задержаны.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 35- и 28-летний фигуранты должны были атаковать объект электроэнергетики, а также один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы с помощью ударных дронов.
Фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ на этапе приготовления к совершению теракта. Уголовное дело открыто по статье об участии в террористическом сообществе.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиТерактСБУ (Служба безопасности Украины)Украинские спецслужбыМосква
 
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