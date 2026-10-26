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Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации
Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации
Двое подростков доставлены в реанимацию после столкновения их питбайка с легковушкой в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T08:55
2026-10-26T08:55
дтп
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Двое подростков доставлены в реанимацию после столкновения их питбайка с легковушкой в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.Авария произошла накануне вечером в Благодарненском округе, в селе Александрия. Питбайк, за рулем которого был 15-летний подросток, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107" под управлением 41-летнего местного жителя. В ГАИ уточнили, что оба ребенка были без мотошлемов и защитной экипировки, а питбайк принадлежит матери одного из них. Водитель автомобиля управлял транспортом в состоянии опьянения и ранее уже был лишен водительских прав.В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортом в состоянии опьянения лицом уже лишенным такого права. В отношении матери несовершеннолетнего водителя собирается материалы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав), ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп, происшествия, дети, ставропольский край, новости
Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации

Двое подростков на питбайке врезались в машину с пьяным водителем - дети в реанимации

08:55 26.10.2026
 
© Госавтоинспекция СтавропольяДТП в Ставропольском крае
ДТП в Ставропольском крае
© Госавтоинспекция Ставрополья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Двое подростков доставлены в реанимацию после столкновения их питбайка с легковушкой в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла накануне вечером в Благодарненском округе, в селе Александрия. Питбайк, за рулем которого был 15-летний подросток, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107" под управлением 41-летнего местного жителя.
"В результате автоаварии подросток, управлявший питбайком получил травматическую ампутацию конечности, его 14-летний пассажир множественные переломы. Оба несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение Благодарненской больницы. Водитель автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.
В ГАИ уточнили, что оба ребенка были без мотошлемов и защитной экипировки, а питбайк принадлежит матери одного из них. Водитель автомобиля управлял транспортом в состоянии опьянения и ранее уже был лишен водительских прав.
В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортом в состоянии опьянения лицом уже лишенным такого права. В отношении матери несовершеннолетнего водителя собирается материалы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав), ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
По факту ДТП проводится проверка.
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