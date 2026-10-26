https://crimea.ria.ru/20261026/dvoe-detey-na-pitbayke-vrezalis-v-mashinu---oba-v-reanimatsii-1160519717.html

Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации

Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации

Двое подростков доставлены в реанимацию после столкновения их питбайка с легковушкой в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T08:55

2026-10-26T08:55

2026-10-26T08:55

дтп

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дети

ставропольский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Двое подростков доставлены в реанимацию после столкновения их питбайка с легковушкой в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.Авария произошла накануне вечером в Благодарненском округе, в селе Александрия. Питбайк, за рулем которого был 15-летний подросток, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107" под управлением 41-летнего местного жителя. В ГАИ уточнили, что оба ребенка были без мотошлемов и защитной экипировки, а питбайк принадлежит матери одного из них. Водитель автомобиля управлял транспортом в состоянии опьянения и ранее уже был лишен водительских прав.В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортом в состоянии опьянения лицом уже лишенным такого права. В отношении матери несовершеннолетнего водителя собирается материалы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав), ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставропольский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, дети, ставропольский край, новости