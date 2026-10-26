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Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются
Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются
Движение поездов в Воронежской области, где из-за атаки ВСУ была повреждена контрактная сеть, восстановлено. Задерживаются 18 составов, в том числе два в... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T10:45
2026-10-26T10:45
поезд
транспорт
происшествия
российские железные дороги (ржд)
воронежская область
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов в Воронежской области, где из-за атаки ВСУ была повреждена контрактная сеть, восстановлено. Задерживаются 18 составов, в том числе два в крымском направлении. Об этом сообщает РЖД в своем канале в МАКС.Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж повреждена контактная сеть. Движение составов на участке было приостановлено, поезда южного направления задерживаются, в том числе два поезда в Крым.В числе задержанных поездов:В РЖД подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для ввода поездов в график.Ранее сообщалось, что минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены зданияВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинистВыросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
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поезд, транспорт, происшествия, российские железные дороги (ржд), воронежская область, атаки всу, новости
Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются

В Воронежской области восстановили приостановленное из-за атаки БПЛА движение поездов

10:45 26.10.2026
 
© ФПК25 поездов задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону
25 поездов задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов в Воронежской области, где из-за атаки ВСУ была повреждена контрактная сеть, восстановлено. Задерживаются 18 составов, в том числе два в крымском направлении. Об этом сообщает РЖД в своем канале в МАКС.
Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж повреждена контактная сеть. Движение составов на участке было приостановлено, поезда южного направления задерживаются, в том числе два поезда в Крым.
"Движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги возобновлено. В настоящее время задерживаются 18 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
В числе задержанных поездов:
  • №11 Анапа – Москва
  • №113 Краснодар – Москва
  • №143 Кисловодск – Москва
  • №237 Воронеж – Москва
  • №135 Махачкала – Санкт-Петербург
  • №65 Воронеж – Москва
  • №125 Новороссийск – Москва
  • №304 Москва – Сухум
  • №8 Санкт-Петербург – Керчь
  • №154 Москва – Ростов-на-Дону
  • №92 Москва – Керчь
  • №26 Москва – Воронеж
  • №44 Москва – Сириус
  • №62 Москва – Нальчик
  • №50 Санкт-Петербург – Кисловодск
  • №302 Минск – Адлер
  • №38 Нижний Новгород – Сириус
  • №126 Москва – Новороссийск
В РЖД подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для ввода поездов в график.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.
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ПоездТранспортПроисшествияРоссийские железные дороги (РЖД)Воронежская областьАтаки ВСУНовости
 
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