https://crimea.ria.ru/20261026/dvizhenie-poezdov-v-voronezhskoy-oblasti-vosstanovili---18-zaderzhivayutsya-1160521926.html

Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются

Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются

Движение поездов в Воронежской области, где из-за атаки ВСУ была повреждена контрактная сеть, восстановлено. Задерживаются 18 составов, в том числе два в... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T10:45

2026-10-26T10:45

2026-10-26T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов в Воронежской области, где из-за атаки ВСУ была повреждена контрактная сеть, восстановлено. Задерживаются 18 составов, в том числе два в крымском направлении. Об этом сообщает РЖД в своем канале в МАКС.Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж повреждена контактная сеть. Движение составов на участке было приостановлено, поезда южного направления задерживаются, в том числе два поезда в Крым.В числе задержанных поездов:В РЖД подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для ввода поездов в график.Ранее сообщалось, что минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены зданияВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинистВыросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область

воронежская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, транспорт, происшествия, российские железные дороги (ржд), воронежская область, атаки всу, новости