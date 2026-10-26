Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются
В Воронежской области восстановили приостановленное из-за атаки БПЛА движение поездов
© ФПК25 поездов задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону
© ФПК
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов в Воронежской области, где из-за атаки ВСУ была повреждена контрактная сеть, восстановлено. Задерживаются 18 составов, в том числе два в крымском направлении. Об этом сообщает РЖД в своем канале в МАКС.
Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж повреждена контактная сеть. Движение составов на участке было приостановлено, поезда южного направления задерживаются, в том числе два поезда в Крым.
"Движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги возобновлено. В настоящее время задерживаются 18 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
В числе задержанных поездов:
- —№11 Анапа – Москва
- —№113 Краснодар – Москва
- —№143 Кисловодск – Москва
- —№237 Воронеж – Москва
- —№135 Махачкала – Санкт-Петербург
- —№65 Воронеж – Москва
- —№125 Новороссийск – Москва
- —№304 Москва – Сухум
- —№8 Санкт-Петербург – Керчь
- —№154 Москва – Ростов-на-Дону
- —№92 Москва – Керчь
- —№26 Москва – Воронеж
- —№44 Москва – Сириус
- —№62 Москва – Нальчик
- —№50 Санкт-Петербург – Кисловодск
- —№302 Минск – Адлер
- —№38 Нижний Новгород – Сириус
- —№126 Москва – Новороссийск
В РЖД подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для ввода поездов в график.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.
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