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Два поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской области

Два поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской области - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Два поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской области

Два поезда в Крым задерживаются из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T10:33

2026-10-26T10:33

2026-10-26T10:33

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

происшествия

атаки всу

воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Два поезда в Крым задерживаются из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж повреждена контактная сеть. Движение составов на участке приостановлено, поезда южного направления задерживаются. Работают восстановительные бригады.Там добавили, что поезд № 153 Москва – Ростов, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 3,5 часа.Время задержки в пути может измениться, начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, отметили в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены зданияВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинистВыросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область

воронежская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", происшествия, атаки всу, воронежская область