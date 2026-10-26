Два поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской области
Два пассажирских поезда задерживаются в Крыму из-за происшествия в Воронежской области
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Два поезда в Крым задерживаются из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж повреждена контактная сеть. Движение составов на участке приостановлено, поезда южного направления задерживаются. Работают восстановительные бригады.
"По состоянию на 10:00 мск, поезд № 007 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 3,5 часа. Поезд № 092 Москва – Керчь, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 3 часа", - сообщили в компании.
Там добавили, что поезд № 153 Москва – Ростов, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 3,5 часа.
Время задержки в пути может измениться, начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, отметили в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось, что минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.
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