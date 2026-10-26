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Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ

Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ

Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T09:07

2026-10-26T09:07

2026-10-26T09:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в МАКС.По его информации, значительная часть пострадавших получили ранения в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы.Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях Воронежа, в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе, уточнил Гусев. Также, по его словам, почти во всех районах города фиксируются повреждения фасадов и окон."Минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА", - рассказал губернатор.22 октября в результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Тогда в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены зданияВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинистВыросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, атаки всу, александр гусев, воронежская область, новости сво, министерство обороны рф