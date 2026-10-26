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Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ
Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ
Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T09:07
2026-10-26T09:29
воронеж
атаки всу
александр гусев
воронежская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в МАКС.По его информации, значительная часть пострадавших получили ранения в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы.Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях Воронежа, в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе, уточнил Гусев. Также, по его словам, почти во всех районах города фиксируются повреждения фасадов и окон."Минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА", - рассказал губернатор.22 октября в результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Тогда в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены зданияВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинистВыросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
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РИА Новости Крым
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воронеж, атаки всу, александр гусев, воронежская область, новости сво, министерство обороны рф
Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ

В Воронеже два человека погибли и 17 ранены в результате атаки ВСУ

09:07 26.10.2026 (обновлено: 09:29 26.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в МАКС.
"По уточненным данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли - мужчины 1960 и 1973 годов рождения - и 17 ранены. В числе раненых один ребенок. Всем уже оказывается медицинская помощь", - написал губернатор.
По его информации, значительная часть пострадавших получили ранения в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы.
Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях Воронежа, в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе, уточнил Гусев. Также, по его словам, почти во всех районах города фиксируются повреждения фасадов и окон.
"Минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА", - рассказал губернатор.
22 октября в результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Тогда в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата.
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ВоронежАтаки ВСУАлександр ГусевВоронежская областьНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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