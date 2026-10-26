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Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта

Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта

В Крыму за месяц подорожали рыбные продукты и теле– и радиотовары, но подешевели бензин и путевки в санатории. Об этом сообщили в отделении Банка России по... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T12:02

2026-10-26T12:02

2026-10-26T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за месяц подорожали рыбные продукты и теле– и радиотовары, но подешевели бензин и путевки в санатории. Об этом сообщили в отделении Банка России по Республике Крым. "В сентябре цены в Крыму по сравнению с августом снизились на 0,4%. В то же время по стране они выросли. Говоря о потребительской корзине, продукты в регионе за месяц подорожали, а непродовольственные товары существенно подешевели. Стоимость услуг тоже несколько снизилась", – рассказала эксперт крымского отделения Банка России Елена Денисенко. Она отметила, что в сентябре расширились поставки топлива в Крым, а спрос на отдых снизился. Эти факторы сдерживали общий рост цен в регионе. Так, на местных автозаправочных станциях увеличились объемы бензина, за счет чего цены на него заметно снизились. Также пятый месяц подряд в Крыму дешевели инструменты и оборудование: спрос на эти товары оставался сдержанным, поэтому покупателям предлагались акции и скидки. Сильнее, чем по стране в целом, в начале осени снизились цены на путевки в местные санатории, дома отдыха и пансионаты. Кроме того, заметнее подешевел и проезд в поездах. В основном это связано также со снижением спроса на отдых в регионе из-за сложной ситуации с топливом и проблем с логистикой. "К тому же, поскольку мы комментируем данные Росстата, я отмечу, что в сентябре в статистическое наблюдение попали путевки и билеты на проезд в поездах на октябрь-ноябрь, которые традиционно стоят дешевле летних месяцев", – подчеркнула Денисенко. О ценах на продукты Из продуктов питания в Крыму за месяц подешевел сахар. Его запасы в стране сезонно увеличились, поскольку началась переработка нового урожая сахарной свеклы. В то же время подорожали рыбные продукты – лососевая икра, соленая сельдь, охлажденная и замороженная рыба, консервы и морепродукты. Также в Крыму и в целом по стране подорожали услуги образования: обучение в коммерческих вузах, колледжах, дополнительные занятия для учеников. Это объясняется традиционным пересмотром стоимости таких услуг в начале учебного года. Выросли в цене и теле– и радиотовары. Из-за ослабления рубля в летние месяцы компании больше тратили на закупку импортных компонентов для производства и готовые изделия. Также выросли их расходы на логистику. Годовая инфляция в Крыму замедлилась до 13,3%. "Резюмируя, скажу, что Банк России продолжает поддерживать высокие ставки в экономике для того, чтобы годовая инфляция вернулась к цели 4%", – добавила Денисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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