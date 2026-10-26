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Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
В Крыму за месяц подорожали рыбные продукты и теле– и радиотовары, но подешевели бензин и путевки в санатории. Об этом сообщили в отделении Банка России по... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T12:02
2026-10-26T12:02
2026-10-26T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за месяц подорожали рыбные продукты и теле– и радиотовары, но подешевели бензин и путевки в санатории. Об этом сообщили в отделении Банка России по Республике Крым. "В сентябре цены в Крыму по сравнению с августом снизились на 0,4%. В то же время по стране они выросли. Говоря о потребительской корзине, продукты в регионе за месяц подорожали, а непродовольственные товары существенно подешевели. Стоимость услуг тоже несколько снизилась", – рассказала эксперт крымского отделения Банка России Елена Денисенко. Она отметила, что в сентябре расширились поставки топлива в Крым, а спрос на отдых снизился. Эти факторы сдерживали общий рост цен в регионе. Так, на местных автозаправочных станциях увеличились объемы бензина, за счет чего цены на него заметно снизились. Также пятый месяц подряд в Крыму дешевели инструменты и оборудование: спрос на эти товары оставался сдержанным, поэтому покупателям предлагались акции и скидки. Сильнее, чем по стране в целом, в начале осени снизились цены на путевки в местные санатории, дома отдыха и пансионаты. Кроме того, заметнее подешевел и проезд в поездах. В основном это связано также со снижением спроса на отдых в регионе из-за сложной ситуации с топливом и проблем с логистикой. "К тому же, поскольку мы комментируем данные Росстата, я отмечу, что в сентябре в статистическое наблюдение попали путевки и билеты на проезд в поездах на октябрь-ноябрь, которые традиционно стоят дешевле летних месяцев", – подчеркнула Денисенко. О ценах на продукты Из продуктов питания в Крыму за месяц подешевел сахар. Его запасы в стране сезонно увеличились, поскольку началась переработка нового урожая сахарной свеклы. В то же время подорожали рыбные продукты – лососевая икра, соленая сельдь, охлажденная и замороженная рыба, консервы и морепродукты. Также в Крыму и в целом по стране подорожали услуги образования: обучение в коммерческих вузах, колледжах, дополнительные занятия для учеников. Это объясняется традиционным пересмотром стоимости таких услуг в начале учебного года. Выросли в цене и теле– и радиотовары. Из-за ослабления рубля в летние месяцы компании больше тратили на закупку импортных компонентов для производства и готовые изделия. Также выросли их расходы на логистику. Годовая инфляция в Крыму замедлилась до 13,3%. "Резюмируя, скажу, что Банк России продолжает поддерживать высокие ставки в экономике для того, чтобы годовая инфляция вернулась к цели 4%", – добавила Денисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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банк россии, инфляция, новости крыма, крым, цены в крыму, видео
Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
За сентябрь в Крыму подорожали рыбные продукты и подешевели путевки в санатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за месяц подорожали рыбные продукты и теле– и радиотовары, но подешевели бензин и путевки в санатории. Об этом сообщили в отделении Банка России по Республике Крым.
"В сентябре цены в Крыму по сравнению с августом снизились на 0,4%. В то же время по стране они выросли. Говоря о потребительской корзине, продукты в регионе за месяц подорожали, а непродовольственные товары существенно подешевели. Стоимость услуг тоже несколько снизилась", – рассказала эксперт крымского отделения Банка России Елена Денисенко.
Она отметила, что в сентябре расширились поставки топлива в Крым, а спрос на отдых снизился. Эти факторы сдерживали общий рост цен в регионе. Так, на местных автозаправочных станциях увеличились объемы бензина, за счет чего цены на него заметно снизились.
Также пятый месяц подряд в Крыму дешевели инструменты и оборудование: спрос на эти товары оставался сдержанным, поэтому покупателям предлагались акции и скидки. Сильнее, чем по стране в целом, в начале осени снизились цены на путевки в местные санатории, дома отдыха и пансионаты. Кроме того, заметнее подешевел и проезд в поездах. В основном это связано также со снижением спроса на отдых в регионе из-за сложной ситуации с топливом и проблем с логистикой.
"К тому же, поскольку мы комментируем данные Росстата, я отмечу, что в сентябре в статистическое наблюдение попали путевки и билеты на проезд в поездах на октябрь-ноябрь, которые традиционно стоят дешевле летних месяцев", – подчеркнула Денисенко.
О ценах на продукты
Из продуктов питания в Крыму за месяц подешевел сахар. Его запасы в стране сезонно увеличились, поскольку началась переработка нового урожая сахарной свеклы. В то же время подорожали рыбные продукты – лососевая икра, соленая сельдь, охлажденная и замороженная рыба, консервы и морепродукты.
"Из-за снижения объемов вылова рыбы в стране товара стало меньше и на местных рынках. Кроме того, у компаний выросли издержки на вылов, транспортировку, обслуживание оборудования и зарплаты работникам", – пояснила эксперт.
Также в Крыму и в целом по стране подорожали услуги образования: обучение в коммерческих вузах, колледжах, дополнительные занятия для учеников. Это объясняется традиционным пересмотром стоимости таких услуг в начале учебного года.
Выросли в цене и теле– и радиотовары. Из-за ослабления рубля в летние месяцы компании больше тратили на закупку импортных компонентов для производства и готовые изделия. Также выросли их расходы на логистику. Годовая инфляция в Крыму замедлилась до 13,3%.
"Резюмируя, скажу, что Банк России продолжает поддерживать высокие ставки в экономике для того, чтобы годовая инфляция вернулась к цели 4%", – добавила Денисенко.
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