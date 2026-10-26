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Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из-за ЧП в Воронежской области
Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из-за ЧП в Воронежской области - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из-за ЧП в Воронежской области
Четыре поезда "Таврия" задерживаются в пути следования до 4 часов из-за ЧП в Воронежской области, информирует пресс-служба компании "гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T17:36
2026-10-26T17:36
2026-10-26T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Четыре поезда "Таврия" задерживаются в пути следования до 4 часов из-за ЧП в Воронежской области, информирует пресс-служба компании "гранд Сервис Экспресс".Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж повреждена контактная сеть. Движение составов на участке было приостановлено. Позже его возобновили. При атаках на регион погибли три и пострадали 39 мирных жителей.По состоянию на 17 часов с опозданием около 4 часов следуют составы № 007/008 Санкт-Петербург - Керчь, № 153/154 Москва - Ростов. Поезд № 092/091Москва - Керчь задерживается на 3,5 часа.Поезд № 169/170 Минеральные Воды – Москва задерживается на час.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую областьБПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажировДва поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской области
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Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из-за ЧП в Воронежской области
Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием до 4 часов из-за ЧП в Воронежской области
17:36 26.10.2026 (обновлено: 17:46 26.10.2026)