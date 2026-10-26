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БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров - РИА Новости Крым, 26.10.2026
БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. Сейчас поезда южного... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T09:37
2026-10-26T09:37
2026-10-26T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. Сейчас поезда южного направления задерживаются, сообщили в РЖД.Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения.Также из-за атаки БПЛА на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено.22 октября в результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Тогда в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронежская область, новости, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), поезд, российские железные дороги (ржд), анапа, москва
БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
Пять пассажиров поезда Анапа-Москва пострадали из-за атаки БПЛА в Воронежской области