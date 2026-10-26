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БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров - РИА Новости Крым, 26.10.2026
БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. Сейчас поезда южного... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T09:37
2026-10-26T09:37
воронежская область
новости
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
поезд
российские железные дороги (ржд)
анапа
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. Сейчас поезда южного направления задерживаются, сообщили в РЖД.Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения.Также из-за атаки БПЛА на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено.22 октября в результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Тогда в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронежская область, новости, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), поезд, российские железные дороги (ржд), анапа, москва
БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров

Пять пассажиров поезда Анапа-Москва пострадали из-за атаки БПЛА в Воронежской области

09:37 26.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. Сейчас поезда южного направления задерживаются, сообщили в РЖД.
Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения.
"На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров. Им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Также из-за атаки БПЛА на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено.
"Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов", - отметили в РЖД.
22 октября в результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Тогда в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата.
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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
09:07
Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ
 
Воронежская областьНовостиПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПоездРоссийские железные дороги (РЖД)АнапаМосква
 
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