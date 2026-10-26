https://crimea.ria.ru/20261026/bpla-atakoval-poezd-anapa-moskva-raneny-pyat-passazhirov-1160520591.html

БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров

БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров - РИА Новости Крым, 26.10.2026

БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров

На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. Сейчас поезда южного... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T09:37

2026-10-26T09:37

2026-10-26T09:37

воронежская область

новости

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

поезд

российские железные дороги (ржд)

анапа

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров. Сейчас поезда южного направления задерживаются, сообщили в РЖД.Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения.Также из-за атаки БПЛА на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено.22 октября в результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Тогда в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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воронежская область

анапа

москва

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, новости, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), поезд, российские железные дороги (ржд), анапа, москва