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Били вшестером: на Кубани вынесли приговоры по делу о двойном убийстве - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Били вшестером: на Кубани вынесли приговоры по делу о двойном убийстве
Били вшестером: на Кубани вынесли приговоры по делу о двойном убийстве - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Били вшестером: на Кубани вынесли приговоры по делу о двойном убийстве
Шестеро жителей Туапсинского района Кубани до смерти избили двух мужчин и получили сроки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Краснодарскому РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T13:41
2026-10-26T13:41
новости
краснодарский край
происшествия
кубань
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Шестеро жителей Туапсинского района Кубани до смерти избили двух мужчин и получили сроки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, летом 2023 года один из фигурантов поссорился с двумя незнакомцами, а позже вместе со своими приятелями встретил их в поселке Дедеркой.Фигуранты с места происшествия скрылись, но были задержаны. Приговором суда осужденным назначено наказание на срок от трех лет колонии-поселения до 16 лет – в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок от года до двух. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин до смерти избил знакомого в пьяной ссоре – приговорБитой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным деломПоножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, краснодарский край, происшествия, кубань, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Били вшестером: на Кубани вынесли приговоры по делу о двойном убийстве

СК: шестеро жителей Кубани до смерти избили двух мужчин и получили сроки

13:41 26.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Шестеро жителей Туапсинского района Кубани до смерти избили двух мужчин и получили сроки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, летом 2023 года один из фигурантов поссорился с двумя незнакомцами, а позже вместе со своими приятелями встретил их в поселке Дедеркой.
"Потерпевшие и фигуранты находились на берегу реки, между ними произошла драка, в ходе которой злоумышленники нанесли оппонентам множественные удары, в результате которых мужчины скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения были причинены еще одному молодому человеку, который был госпитализирован", – сказано в сообщении.
Фигуранты с места происшествия скрылись, но были задержаны. Приговором суда осужденным назначено наказание на срок от трех лет колонии-поселения до 16 лет – в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок от года до двух. Пока приговор в законную силу не вступил.
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НовостиКраснодарский крайПроисшествияКубаньУбийствоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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