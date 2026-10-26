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Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник
Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник
Бензин марок АИ-92 по социальной цене будут продавать в Крыму в понедельник, 26 октября, на автозаправках сети "АТАН" и ТЭС, АИ-95 будет доступен только на АЗС... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T07:42
2026-10-26T07:42
бензин
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топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 по социальной цене будут продавать в Крыму в понедельник, 26 октября, на автозаправках сети "АТАН" и ТЭС, АИ-95 будет доступен только на АЗС ТЭС. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.В сети "АТАН" 92-й бензин будет продаваться с 8 утра.С 14:00 АИ -92 и АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольской, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.С 17:00 АИ-92, АИ-95 будут лить на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на ЮБК."Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров", - добавили в минтопэнерго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым
Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник

В Крыму в пятницу бензин по социальной цене будут продавать с 8 утра

07:42 26.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 по социальной цене будут продавать в Крыму в понедельник, 26 октября, на автозаправках сети "АТАН" и ТЭС, АИ-95 будет доступен только на АЗС ТЭС. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
В сети "АТАН" 92-й бензин будет продаваться с 8 утра.
С 14:00 АИ -92 и АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольской, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 16:00 АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.
С 17:00 АИ-92, АИ-95 будут лить на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на ЮБК.
"Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров", - добавили в минтопэнерго.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости КрымаКрым
 
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