https://crimea.ria.ru/20261026/benzin-v-krymu---gde-zapravitsya-v-ponedelnik-1160518932.html

Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник

Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник

Бензин марок АИ-92 по социальной цене будут продавать в Крыму в понедельник, 26 октября, на автозаправках сети "АТАН" и ТЭС, АИ-95 будет доступен только на АЗС... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T07:42

2026-10-26T07:42

2026-10-26T07:42

бензин

топливо

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 по социальной цене будут продавать в Крыму в понедельник, 26 октября, на автозаправках сети "АТАН" и ТЭС, АИ-95 будет доступен только на АЗС ТЭС. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.В сети "АТАН" 92-й бензин будет продаваться с 8 утра.С 14:00 АИ -92 и АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольской, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.С 17:00 АИ-92, АИ-95 будут лить на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на ЮБК."Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров", - добавили в минтопэнерго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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