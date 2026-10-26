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Алушта и пригород частично обесточены
Алушта и пригород частично обесточены - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Алушта и пригород частично обесточены
Алушта и четыре прилегающих населенных пункта, а также одно из сел под Симферополем частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T15:29
2026-10-26T15:29
2026-10-26T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Алушта и четыре прилегающих населенных пункта, а также одно из сел под Симферополем частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Кроме того, без света остается село Перевальное Симферопольского района.Восстановить энергообеспечение всех перечисленных населенных пунктов планируется в течение трех часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергииЭнергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности – действуют ограничения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, алушта, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
Алушта и пригород частично обесточены
"Крымэнерго": Алушта и прилегающие населенные пункты частично обесточены