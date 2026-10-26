https://crimea.ria.ru/20261026/870-tysyach-rossiyskikh-semey-vospolzovalis-programmoy-semeynaya-ipoteka-1160527437.html

870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека"

870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека" - РИА Новости Крым, 26.10.2026

870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека"

Свыше 870 тысяч семей воспользовались программой "Семейная ипотека" с начала реализации национального проекта "Семья". РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T13:25

2026-10-26T13:25

2026-10-26T13:25

семейная ипотека

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Свыше 870 тысяч семей воспользовались программой "Семейная ипотека" с начала реализации национального проекта "Семья".Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на итоги заседания проектного комитета по нацпроекту.В правительстве РФ отметили, что средствами материнского капитала по итогам девяти месяцев 2026 года распорядились более 1,6 миллиона семей, или 92% от планового показателя.С начала года создано 393 комнаты матери и ребенка или групп кратковременного пребывания детей в 258 вузах, что превысило плановый показатель, добавили в правительстве.По федеральному проекту "Охрана материнства и детства" по состоянию на 1 сентября 2026 года проведено почти 150 тыс. полных циклов ЭКО за счет средств ФОМС начиная с января 2025 года.Всего в составе нацпроекта "Семья" реализуются пять федеральных проектов: "Поддержка семьи", "Охрана материнства и детства", "Многодетная семья", "Старшее поколение", "Семейные ценности и инфраструктура культуры".Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ является лидером среди российских регионов по доступности ипотеки в 2026 году, Республика Крым и Севастополь – на последних строчках рейтинга. Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 30% за три годаВ РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октябряВ Крыму в 2026 году ввели в эксплуатацию 644 тысяч "квадратов" нового жилья

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семейная ипотека, ипотека, россия, общество, жилье, строительство, новости