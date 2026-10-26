https://crimea.ria.ru/20261026/50-shkol-v-novykh-regionakh-poluchat-dengi-na-organizatsiyu-pitaniya-1160522394.html

50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания

50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания - РИА Новости Крым, 26.10.2026

50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания

Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование на организацию питания школьников. Новое оборудование закупят в 50 образовательных... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T11:12

2026-10-26T11:12

2026-10-26T11:12

школа

питание

школьное питание

новые регионы россии

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финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование на организацию питания школьников. Новое оборудование закупят в 50 образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе правительства РФ."Правительство выделило средства на обновление техники для хранения продуктов и приготовления горячего питания в образовательных учреждениях этих регионов. Планируется закупить и установить около 800 единиц оборудования в 50 школах и детских садах", - приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба.Председатель правительства поручил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову проконтролировать доведение финансирования до регионов, чтобы дети были обеспечены горячими завтраками и обедами.Ранее школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питаниеНа Кубани развеяли новый фейк о школьном питанииМошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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