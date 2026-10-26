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50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания
50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания - РИА Новости Крым, 26.10.2026
50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания
Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование на организацию питания школьников. Новое оборудование закупят в 50 образовательных... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T11:12
2026-10-26T11:12
школа
питание
школьное питание
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
финансирование
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование на организацию питания школьников. Новое оборудование закупят в 50 образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе правительства РФ."Правительство выделило средства на обновление техники для хранения продуктов и приготовления горячего питания в образовательных учреждениях этих регионов. Планируется закупить и установить около 800 единиц оборудования в 50 школах и детских садах", - приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба.Председатель правительства поручил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову проконтролировать доведение финансирования до регионов, чтобы дети были обеспечены горячими завтраками и обедами.Ранее школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питаниеНа Кубани развеяли новый фейк о школьном питанииМошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
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школа, питание, школьное питание, новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, финансирование, новости
50 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания

50 школ в новых регионах получат дополнительные деньги на организацию питания

11:12 26.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование на организацию питания школьников. Новое оборудование закупят в 50 образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Правительство выделило средства на обновление техники для хранения продуктов и приготовления горячего питания в образовательных учреждениях этих регионов. Планируется закупить и установить около 800 единиц оборудования в 50 школах и детских садах", - приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба.
Председатель правительства поручил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову проконтролировать доведение финансирования до регионов, чтобы дети были обеспечены горячими завтраками и обедами.
Ранее школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора.
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ШколаПитаниеШкольное питаниеНовые регионы РоссииХерсонская областьЗапорожская областьФинансированиеНовости
 
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