https://crimea.ria.ru/20261026/18-artilleriyskikh-i-120-udarov-dronami-kievskiy-rezhim-atakuet-aleshki-1160529562.html

18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки

18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки - РИА Новости Крым, 26.10.2026

18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки

За неделю ВСУ 18 раз ударили артиллерией и более 120 раз беспилотниками по Алешкам в Херсонской области и основным дорогам к городу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T14:09

2026-10-26T14:09

2026-10-26T14:09

алешки

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. За неделю ВСУ 18 раз ударили артиллерией и более 120 раз беспилотниками по Алешкам в Херсонской области и основным дорогам к городу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.За неделю российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин на подъездах к городу. По данным Минобороны РФ, украинские боевики минируют дороги с помощью беспилотников, в частности, устанавливают мины-ловушки. Подразделения российской группировки войск "Днепр" ежедневно проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда Алешкам.Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины вводится с 4 утра по московскому времени 27 октября.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по АлешкамМиссия в Алешках: военные согласовывают сроки прекращение огня

алешки

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, херсонская область, новости