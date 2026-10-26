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18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки
18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки - РИА Новости Крым, 26.10.2026
18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки
За неделю ВСУ 18 раз ударили артиллерией и более 120 раз беспилотниками по Алешкам в Херсонской области и основным дорогам к городу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T14:09
2026-10-26T14:09
алешки
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. За неделю ВСУ 18 раз ударили артиллерией и более 120 раз беспилотниками по Алешкам в Херсонской области и основным дорогам к городу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.За неделю российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин на подъездах к городу. По данным Минобороны РФ, украинские боевики минируют дороги с помощью беспилотников, в частности, устанавливают мины-ловушки. Подразделения российской группировки войск "Днепр" ежедневно проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда Алешкам.Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины вводится с 4 утра по московскому времени 27 октября.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по АлешкамМиссия в Алешках: военные согласовывают сроки прекращение огня
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РИА Новости Крым
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алешки, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, херсонская область, новости
18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки

Российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин у Алешек

14:09 26.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
Солдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. За неделю ВСУ 18 раз ударили артиллерией и более 120 раз беспилотниками по Алешкам в Херсонской области и основным дорогам к городу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"С 19 октября киевским режимом было нанесено 18 ударов артиллерии и более 120 ударов БПЛА", - говорится в сообщении.
За неделю российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин на подъездах к городу. По данным Минобороны РФ, украинские боевики минируют дороги с помощью беспилотников, в частности, устанавливают мины-ловушки. Подразделения российской группировки войск "Днепр" ежедневно проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда Алешкам.
"Киевский режим на протяжении более двух лет ежедневно подвергает обстрелам артиллерии дороги и подъездные пути к населенному пункту и массово применяет БПЛА для уничтожения любого автотранспорта", - подчеркнули в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины вводится с 4 утра по московскому времени 27 октября.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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АлешкиМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОХерсонская областьНовости
 
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