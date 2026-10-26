18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки
Российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин у Алешек
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. За неделю ВСУ 18 раз ударили артиллерией и более 120 раз беспилотниками по Алешкам в Херсонской области и основным дорогам к городу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"С 19 октября киевским режимом было нанесено 18 ударов артиллерии и более 120 ударов БПЛА", - говорится в сообщении.
За неделю российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин на подъездах к городу. По данным Минобороны РФ, украинские боевики минируют дороги с помощью беспилотников, в частности, устанавливают мины-ловушки. Подразделения российской группировки войск "Днепр" ежедневно проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда Алешкам.
"Киевский режим на протяжении более двух лет ежедневно подвергает обстрелам артиллерии дороги и подъездные пути к населенному пункту и массово применяет БПЛА для уничтожения любого автотранспорта", - подчеркнули в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины вводится с 4 утра по московскому времени 27 октября.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.
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