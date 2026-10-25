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ВСУ ударили ракетами по Ельцу – погиб мужчина и ранена женщина
ВСУ ударили ракетами по Ельцу – погиб мужчина и ранена женщина - РИА Новости Крым, 25.10.2026
ВСУ ударили ракетами по Ельцу – погиб мужчина и ранена женщина
Сотрудник охраны одного из предприятий погиб в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T16:31
2026-10-25T16:31
2026-10-25T16:59
липецкая область
игорь артамонов
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Сотрудник охраны одного из предприятий погиб в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.В воскресенье киевский режим нанес удар по промышленной зоне Ельца. Ранение бедра при атаке получила женщина – фельдшер медицинского пункта.Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы в безопасное место, сообщил губернатор.В воскресенье губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что тела четырех погибших обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами.Также в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".Ранее Александр Шуваев сообщал, что один человек погиб и 14 были ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. Затем число погибших из-за атаки ВСУ на Белгородскую область увеличилось до четырех человек. Также выросло число пострадавших с 14 до 19 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадалиВ Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин БелоруссииАтака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены дома
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липецкая область, игорь артамонов, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили ракетами по Ельцу – погиб мужчина и ранена женщина
После ракетного удара ВСУ по Ельцу погиб мужчина и ранена женщина
16:31 25.10.2026 (обновлено: 16:59 25.10.2026)