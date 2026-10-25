https://crimea.ria.ru/20261025/vs-rf-udarili-po-raspredelitelnomu-i-logisticheskim-tsentram-na-ukraine-1160498414.html

ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине

ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2026

ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине

Распределительный и логистические центры в Харькове, а также сухогруз в Черном море попали под удар ВС РФ в ночь на воскресенье, 25 октября, сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T08:27

2026-10-25T08:27

2026-10-25T08:54

новости сво

харьков

одесская область

черное море

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Распределительный и логистические центры в Харькове, а также сухогруз в Черном море попали под удар ВС РФ в ночь на воскресенье, 25 октября, сообщает Минобороны России.В результате ударов в Харькове поражены: логистический центр "Эпицентр", на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ; распределительный центр, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ; логистический терминал "Васищево", используемый ВСУ для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьков

одесская область

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьков, одесская область, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу