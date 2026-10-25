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ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине
ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2026
ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине
Распределительный и логистические центры в Харькове, а также сухогруз в Черном море попали под удар ВС РФ в ночь на воскресенье, 25 октября, сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T08:27
2026-10-25T08:54
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одесская область
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Распределительный и логистические центры в Харькове, а также сухогруз в Черном море попали под удар ВС РФ в ночь на воскресенье, 25 октября, сообщает Минобороны России.В результате ударов в Харькове поражены: логистический центр "Эпицентр", на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ; распределительный центр, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ; логистический терминал "Васищево", используемый ВСУ для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьков, одесская область, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине

Под удар ВС РФ попали распределительный и логистические центры в Харькове

08:27 25.10.2026 (обновлено: 08:54 25.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Распределительный и логистические центры в Харькове, а также сухогруз в Черном море попали под удар ВС РФ в ночь на воскресенье, 25 октября, сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в МО РФ.
В результате ударов в Харькове поражены: логистический центр "Эпицентр", на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ; распределительный центр, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ; логистический терминал "Васищево", используемый ВСУ для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.
Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
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Новости СВОХарьковОдесская областьЧерное мореВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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