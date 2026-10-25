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В Крыму оценили новый "закон о стажерах" в России - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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В Крыму оценили новый "закон о стажерах" в России
В Крыму оценили новый "закон о стажерах" в России - РИА Новости Крым, 25.10.2026
В Крыму оценили новый "закон о стажерах" в России
Обновленное российское законодательство, согласно которому стажировка будет оформляться срочным трудовым договором, а за стажерами в обязательном порядке станут РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T07:02
2026-10-25T07:02
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Обновленное российское законодательство, согласно которому стажировка будет оформляться срочным трудовым договором, а за стажерами в обязательном порядке станут закреплять наставников из числа сотрудников работодателя, очень правильная для обеих сторон трудовых отношений. В эфире радио "Спутник в Крыму" таким мнением поделилась HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.Напомним, с 1 марта 2027 года вступит в силу новая статья Трудового кодекса РФ, которая впервые закрепит понятия "стажировка" и "стажер" в сфере труда. О том, что изменения в законодательство уже внесены, на днях РИА Новости сообщил член комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.По мнению Волкиной, это очень хорошая законодательная инициатива, ведь статус гражданина, проходящего стажировку, всегда был размыт, а ведь от этого зависят и требования, и оплата."Слово "стажировка"... могло означать что угодно: неоплачиваемая пробная работа, стажировка перед оформлением, испытательный срок, какой-то ученический договор. То есть статус был неопределенный. А теперь у работодателя появляется легальное основание брать новичка на срочный договор, и у новичка есть гарантии работника", – сказала Волкина.Согласно закону, заключить такой договор соискатели смогут в течение года после получения образования, этот срок будет приостанавливаться на время военной службы, больничного, декрета или отпуска по уходу за ребенком, отметила она."То есть если молодой человек или девушка окончили обучение, то у них есть год, чтобы попасть в рамки этого стажировочного договора... Пока нет правоприменительной практики, закон еще не вступил в силу, но, как я понимаю, это будет касаться не только молодых людей, которые устраиваются на свою первую работу, но и тех, кто прошел переобучение в рамках переквалификации и поступает на новую для себя деятельность", – прокомментировала Волкина.Таким образом, законодательная инициатива, считает она, хорошая и правильная для всех работников, поскольку в рамках договора стажировки у них теперь безусловно будет идти официальный трудовой стаж, выплачиваться зарплата, обеспечиваться больничный отпуск – все с первого дня и совершенно официально.Но и для работодателей благодаря обновленному законодательству будут свои плюсы, считает эксперт.Помимо того, что новая статья Трудового кодекса закрепляет статус стажера и ограничивает срок договора с ним шестью месяцами, она также обязывает работодателя организовать наставничество, а это еще и инструмент для формирования кадрового резерва, добавила HR-специалист."То есть бренда "белого" работодателя среди колледжей и вузов. Наставничество становится системой, а не просто какой-то доброй волей сотрудников. Потому что часто бывали ситуации, когда назначали наставником какого-то опытного работника, а у него ведь и своя работа есть, обязанности. И если подопечных еще и несколько, то ему тяжело и работу вовремя и качественно делать, и за новичками следить", – сказала Волкина.Чтобы учесть важные детали и соблюсти права всех, организациям надо будет вводить внутренние локальные нормативные акты, которые будут устанавливать, в частности, критерии выбора наставника, поскольку становиться им желает не каждый опытный сотрудник даже за деньги, отметила она.Этими же документами должно предусматриваться, как результаты наставнической работы будут корректно оцениваться, как все грамотно оформлять и так далее."Это дополнительная работа для сотрудника, и она требует его согласия и соответствующей оплаты. А если вовремя все не оформить, например, окончание срока наставничества, то договор становится автоматически бессрочным. То есть нужен контроль со стороны работодателя, чтобы потом не было конфликтов. И вовремя нужно оценивать результаты стажировки, не откладывать на потом", – резюмировала специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, оксана волкина, трудоустройство, рынок труда, трудоустройство в крыму, закон и право, мнения, новости крыма
В Крыму оценили новый "закон о стажерах" в России

В России в 2027 году вступят в силу правила приема на работу стажеров – что думают в Крыму

07:02 25.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрудовой кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Обновленное российское законодательство, согласно которому стажировка будет оформляться срочным трудовым договором, а за стажерами в обязательном порядке станут закреплять наставников из числа сотрудников работодателя, очень правильная для обеих сторон трудовых отношений. В эфире радио "Спутник в Крыму" таким мнением поделилась HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
Напомним, с 1 марта 2027 года вступит в силу новая статья Трудового кодекса РФ, которая впервые закрепит понятия "стажировка" и "стажер" в сфере труда. О том, что изменения в законодательство уже внесены, на днях РИА Новости сообщил член комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
По мнению Волкиной, это очень хорошая законодательная инициатива, ведь статус гражданина, проходящего стажировку, всегда был размыт, а ведь от этого зависят и требования, и оплата.
"Слово "стажировка"... могло означать что угодно: неоплачиваемая пробная работа, стажировка перед оформлением, испытательный срок, какой-то ученический договор. То есть статус был неопределенный. А теперь у работодателя появляется легальное основание брать новичка на срочный договор, и у новичка есть гарантии работника", – сказала Волкина.
Согласно закону, заключить такой договор соискатели смогут в течение года после получения образования, этот срок будет приостанавливаться на время военной службы, больничного, декрета или отпуска по уходу за ребенком, отметила она.
"То есть если молодой человек или девушка окончили обучение, то у них есть год, чтобы попасть в рамки этого стажировочного договора... Пока нет правоприменительной практики, закон еще не вступил в силу, но, как я понимаю, это будет касаться не только молодых людей, которые устраиваются на свою первую работу, но и тех, кто прошел переобучение в рамках переквалификации и поступает на новую для себя деятельность", – прокомментировала Волкина.
Таким образом, законодательная инициатива, считает она, хорошая и правильная для всех работников, поскольку в рамках договора стажировки у них теперь безусловно будет идти официальный трудовой стаж, выплачиваться зарплата, обеспечиваться больничный отпуск – все с первого дня и совершенно официально.
Но и для работодателей благодаря обновленному законодательству будут свои плюсы, считает эксперт.
"Это срочный договор с выпускником, а значит, можно примериться, присмотреться к друг другу до полугода и расстаться без конфликта, если вдруг что-то не устроило кого-то по истечении срока или раньше", – сказала Волкина.
Помимо того, что новая статья Трудового кодекса закрепляет статус стажера и ограничивает срок договора с ним шестью месяцами, она также обязывает работодателя организовать наставничество, а это еще и инструмент для формирования кадрового резерва, добавила HR-специалист.
"То есть бренда "белого" работодателя среди колледжей и вузов. Наставничество становится системой, а не просто какой-то доброй волей сотрудников. Потому что часто бывали ситуации, когда назначали наставником какого-то опытного работника, а у него ведь и своя работа есть, обязанности. И если подопечных еще и несколько, то ему тяжело и работу вовремя и качественно делать, и за новичками следить", – сказала Волкина.
Чтобы учесть важные детали и соблюсти права всех, организациям надо будет вводить внутренние локальные нормативные акты, которые будут устанавливать, в частности, критерии выбора наставника, поскольку становиться им желает не каждый опытный сотрудник даже за деньги, отметила она.
Этими же документами должно предусматриваться, как результаты наставнической работы будут корректно оцениваться, как все грамотно оформлять и так далее.
"Это дополнительная работа для сотрудника, и она требует его согласия и соответствующей оплаты. А если вовремя все не оформить, например, окончание срока наставничества, то договор становится автоматически бессрочным. То есть нужен контроль со стороны работодателя, чтобы потом не было конфликтов. И вовремя нужно оценивать результаты стажировки, не откладывать на потом", – резюмировала специалист.
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07:02В Крыму оценили новый "закон о стажерах" в России
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