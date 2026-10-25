https://crimea.ria.ru/20261025/uvelichilos-chislo-pogibshikh-i-ranenykh-pri-raketnom-udare-vsu-po-zavodu-v-orle-1160506277.html
Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле
Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле
РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T15:46
2026-10-25T15:46
2026-10-25T15:47
орел
андрей клычков
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всу (вооруженные силы украины)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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орел, андрей клычков, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Материал дополняется
Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле
При ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле погибли четыре и ранены 19 человек – губернатор
15:46 25.10.2026 (обновлено: 15:47 25.10.2026)