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Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле
Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле
РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T15:46
2026-10-25T15:47
орел
андрей клычков
новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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96
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орел, андрей клычков, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Материал дополняется
Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле

При ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле погибли четыре и ранены 19 человек – губернатор

15:46 25.10.2026 (обновлено: 15:47 25.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Заголовок открываемого материала
15:56Путин прокомментировал беспорядки в Европе
15:46Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле
15:31Критический рост нагрузок: в Ялте вводят веерные отключения света
15:22В Китае произошло сильное землетрясение
15:08Путин рассказал о росте промышленного производства в России
14:54Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:43Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское
14:14Рекордные ливни в Крыму и переговоры Путина с Уиткоффом – топ недели
13:39ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео
13:03Ушаков рассказал о переговорах по Украине
12:45В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды
12:27Умер Миша Маваши
12:20Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон
11:59ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Москвы – ранены люди
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11:32Дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводить в Ялте
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10:33В Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов
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