https://crimea.ria.ru/20261025/udar-vsu-po-belgorodu--raneny-14-chelovek-i-razrusheniya-v-desyatkakh-zhilykh-domov-1160496980.html

Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов

Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов

Один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T08:25

2026-10-25T08:25

2026-10-25T08:43

александр шуваев

валентин демидов

белгород

новости

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС.Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города, врачи оказывают им всю необходимую помощь, шесть человек продолжат лечение амбулаторно.После атаки ВСУ повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных, перечислил губернатор.Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что зафиксированы значительные разрушения жилого фонда. Горожанам, чье имущество пострадало от ударов беспилотников ВСУ, и всем, кому это необходимо, предлагается размещение в пунктах временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белгород

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шуваев, валентин демидов, белгород, новости, атака всу на белгород