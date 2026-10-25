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Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов
Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов
Один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T08:25
2026-10-25T08:43
александр шуваев
валентин демидов
белгород
новости
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС.Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города, врачи оказывают им всю необходимую помощь, шесть человек продолжат лечение амбулаторно.После атаки ВСУ повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных, перечислил губернатор.Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что зафиксированы значительные разрушения жилого фонда. Горожанам, чье имущество пострадало от ударов беспилотников ВСУ, и всем, кому это необходимо, предлагается размещение в пунктах временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261023/ssha-dogovorilis-o-prekraschenii-ognya-v-aleshkakh---belyy-dom-1160470667.html
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александр шуваев, валентин демидов, белгород, новости, атака всу на белгород
Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов

При ударе ВСУ по Белгороду ранены 14 человек и зафиксированы разрушения жилого фонда

08:25 25.10.2026 (обновлено: 08:43 25.10.2026)
 
© Валентин Демидов в МАКСУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС.
"Белгород минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников: погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения", – сообщил глава региона.
© Валентин Демидов в МАКСУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
© Валентин Демидов в МАКСУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
© Валентин Демидов в МАКСУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
© Валентин Демидов в МАКСУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
© Валентин Демидов в МАКСУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
© Валентин Демидов в МАКСУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
3 из 6
Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
4 из 6
Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
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Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
6 из 6
Удар ВСУ по Белгороду
© Валентин Демидов в МАКС
Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города, врачи оказывают им всю необходимую помощь, шесть человек продолжат лечение амбулаторно.
После атаки ВСУ повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных, перечислил губернатор.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что зафиксированы значительные разрушения жилого фонда. Горожанам, чье имущество пострадало от ударов беспилотников ВСУ, и всем, кому это необходимо, предлагается размещение в пунктах временного размещения.
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Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
23 октября, 16:38
США договорились о прекращении огня в Алешках – Белый дом
Александр ШуваевВалентин ДемидовБелгородНовостиАтака ВСУ на Белгород
 
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Заголовок открываемого материала
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