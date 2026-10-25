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Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена
Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена
Торговая сеть "Эпицентр", на складах которой на Украине хранилась военная продукция для ВСУ, заявила о своем полном уничтожении. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T16:43
2026-10-25T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Торговая сеть "Эпицентр", на складах которой на Украине хранилась военная продукция для ВСУ, заявила о своем полном уничтожении.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов в Харькове были поражены логистический центр "Эпицентр", на территории которого было организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ, распределительный центр, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ, а также логистический терминал "Васищево", используемый ВСУ для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, украина, удары по украине
Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена

На Украине полностью уничтожена торговая сеть "Эпицентр"

16:43 25.10.2026
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Торговая сеть "Эпицентр", на складах которой на Украине хранилась военная продукция для ВСУ, заявила о своем полном уничтожении.
"Харьков, Запорожье, Винница, Полтава... Тотальное уничтожение сети", – говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в социальной сети Facebook*.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов в Харькове были поражены логистический центр "Эпицентр", на территории которого было организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ, распределительный центр, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ, а также логистический терминал "Васищево", используемый ВСУ для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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