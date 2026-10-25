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Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена
Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена
Торговая сеть "Эпицентр", на складах которой на Украине хранилась военная продукция для ВСУ, заявила о своем полном уничтожении. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T16:43
2026-10-25T16:43
2026-10-25T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Торговая сеть "Эпицентр", на складах которой на Украине хранилась военная продукция для ВСУ, заявила о своем полном уничтожении.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов в Харькове были поражены логистический центр "Эпицентр", на территории которого было организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ, распределительный центр, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ, а также логистический терминал "Васищево", используемый ВСУ для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, украина, удары по украине
Торговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена
На Украине полностью уничтожена торговая сеть "Эпицентр"